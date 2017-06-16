Сейчас над поисковыми результатами в «Яндексе» размещаются от одного до трёх объявлений на десктопах и до двух на мобильных экранах. «Яндекс» объявил, что компания экспериментирует с дополнительными объявлениями. Компания подчёркивает, что дополнительное спецразмещение показывается только для части коммерческих запросов — для тех, где больше всего высококачественных рекламных ответов.

Мы показываем больше хорошей рекламы, когда она особенно уместна, и меньше рекламы в том случае, когда она недостаточно релевантна и хуже решает задачу пользователя. При таком подходе общая кликабельность спецразмещения растет на 17%, а метрики качества поиска не ухудшаются. Люди успешно находят то, что искали, и возвращаются к нам с новыми запросами.

Рекламу в экспериментальном виде сейчас видит порядка 10% аудитории, утверждается в блоге. В Яндекс.Директе тоже будет дополнительное размещение, но пока всего для 2,7% запросов. «Мы не собираемся специально увеличивать этот процент или снижать планку качества, которая определяет порог входа в блок. Число объявлений над результатами поиска продолжит зависеть от их релевантности», — пишут в компании.