Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицине. Об этом сообщают РИА Новости. Законопроект предусматривает возможность врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать справки и рецепты в форме электронного документа.
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Законопроект предусматривает возможность врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать справки и рецепты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицине. Об этом сообщают РИА Новости. Законопроект предусматривает возможность врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать справки и рецепты в форме электронного документа.
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Давно пора, можно будет получать консультации светил медицины по цене стандартного визита в среднею частную клинику, а часто консультаций и достаточно.
Но больше всего мне кажется польза телемедицины будет в перепроверки диагноза, чтоб можно было быстро получить диагноз по анализам у нескольких специалистов с именем, за приемлемые деньги.
Случай знаю когда знакомый человек получив диагноз рак, ездил в Москву чтоб те посмотрели бумажки которые у него есть (один анализ они только сделали дополнительно для перестраховки, но его по их наводке можно было и в Ростове сделать) и сказали свое мнение.
На то что он бы через приложение сделал бы за пару кликов и 2−3 т.р. он потратил под 30 т.р. с дорогой и проживанием.