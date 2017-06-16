Глава группы ЕСН Григорий Березкин купил РБК. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источников, которые близки к руководству медиахолдинга и к сделке. «Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось», — прокомментировал Березкин.

По словам Forbes, источники, тоже близкие к сделке, говорили, что сделка по продаже РБК может быть завершена 15 июня, однако Березкин заявил, что это маловероятно.

ЕСН также сообщил «Коммерсанту», что сделка пока не закрыта, но «подписание в процессе и, скорее всего, завершится сегодня».

О планах ЕСН приобрести РБК стало известно в апреле. Михаил Прохоров думал продать холдинг Березкину еще весной 2016 года, но в компании сменилось руководство, и переговоры были приостановлены. В мае этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила структуре ЕСН купить РБК.