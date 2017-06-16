Представитель группы ЕСН Григория Березкина сообщил, что группа купила 65% акций медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова, передали «Ведомости». «Сделка по приобретению акций публичного холдинга, которым является РБК — это нормальное рыночное событие. Как вы знаете, слухи о продаже РБК только за последние несколько лет появлялись пару раз в год. В этот раз слухи подтвердились», — написал Молибог в письме к коллективу РБК. Гедиректор считает, что интерес покупателя «к компании является следствием ее растущей инвестиционной привлекательности: в течение последних трех лет финансовые показатели РБК уверенно росли, аудитория расширялась, а качество продуктов увеличивалось».

«Вопрос, который волнует многих — какое влияние смена собственника окажет на медийные активы РБК. На мой взгляд, ключевая ценность нашего медийного бренда в том, чтобы работать профессионально и делать качественные информационно-аналитические СМИ. Благодаря этому подходу мы ежедневно подтверждаем статус РБК как главного поставщика качественного контента для экономически активной части населения. В этом большая часть успеха РБК как бизнеса, и я уверен, что новый акционер разделяет эту точку зрения», — заверил сотрудников Молибог.

«Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики. Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере», — подвёл итоги и наметил планы гендиректор РБК Николай Молибог. Как утверждает газета, ссылающаяся на знакомого предпринимателя, ещё в апреле Бёрзкин предложил Молибогу и дальше управлять РБК. Руководителям редакции Елизавете Голиковой и Игорю Тросникову ЕСН тоже предложит остаться, сказали источники «Ведомостей». Стороны не раскрыли финансовые параметры сделки. В частности: стоимость доли, ответственность за обслуживание долга РБК — на конец 2016 г. он составлял 14,9 млрд руб.; и кто будет обязан заплатить «Роснефти» если она сможет отсудить у РБК 3,2 млрд руб. за репутационный ущерб.

Прохоров купил контрольный пакет РБК в июле 2010. Его управляющая компания контролировала 61,6% холдинга, 35% торгуются на MOEX, остальные доли у миноритариев. РБК объединяет: телеканал, сайт, газету, журнал, издание CNews, бизнес по регистрации доменов, интернет-хостингу и проведению конференций. Основной бизнес, как Берёзкина, так и Прохорова — не медиа, что, в частности, позволило Прохорову одалживать РБК средства принадлежащего тому же предпринимателю «Онэксима». Главные активы Берёзкина связаны с нефтью и электроэнергией, хотя параллельно он выступает, например, акционером «Комсомольской Правды».