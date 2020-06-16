В Стэнфордской интернет-обсерватории проанализировали 1,152 российских аккаунта, забаненных в Твиттере. Часть из них связана с «прокремлевской антизападной» медиагруппой «Актуальная политика». Аккаунты продвигали Путина и Единую Россию, некоторые из них принадлежали госорганизациям, например, Воронежскому филиалу Единой России, или депутатам Госдумы.

Отдельную группу забаненных составляют аккаунты, освещавшие конкурс «Лидеры России» и деятельность «Сколкова», а также «в карикатурной форме атаковавшие Навального».

«Лидеры России» -- это «открытый конкурс для руководителей нового поколения». В качестве его задачи фигурирует «формирование у участников компетенций в сфере управления, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов». Бывший глава поиска Яндекса Александр Садовский стал одним из победителей конкурса 2017−2018 под наставничеством Германа Грефа, после чего сменил «Лабораторию Касперского» на пост управляющего директора в «Сбербанке».