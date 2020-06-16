В Стэнфордской интернет-обсерватории проанализировали 1,152 российских аккаунта, забаненных в Твиттере. Часть из них связана с «прокремлевской антизападной» медиагруппой «Актуальная политика». Аккаунты продвигали Путина и Единую Россию, некоторые из них принадлежали госорганизациям, например, Воронежскому филиалу Единой России, или депутатам Госдумы.
Отдельную группу забаненных составляют аккаунты, освещавшие конкурс «Лидеры России» и деятельность «Сколкова», а также «в карикатурной форме атаковавшие Навального».
«Лидеры России» -- это «открытый конкурс для руководителей нового поколения». В качестве его задачи фигурирует «формирование у участников компетенций в сфере управления, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов». Бывший глава поиска Яндекса Александр Садовский стал одним из победителей конкурса 2017−2018 под наставничеством Германа Грефа, после чего сменил «Лабораторию Касперского» на пост управляющего директора в «Сбербанке».
Еще одна группа аккаунтов связана с сетью новостных сайтов городов России, которая принадлежит Hearst Shkulev Media. У них есть новостные сайты множества городов, но забанены были аккаунты про Уфу, Воронеж, Омск, Красноярск и Архангельск. Связь Hearst Shkulev Media с «Актуальной политикой» остаётся неочевидной.
Отдельную группу составили аккаунты, никак не связанные с политикой, но продававшие ретвиты и ссылки в твитах.
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а за что именно забанили-то? про Китай и Турцию можно скачать более подробные отчеты, а по России такого не нашёл.
Я тем же вопросом задаюсь, сколько искал -ничего внятного нет. Может в дальнейшем прольют свет)
еще отчет на тему российской пропаганда в соцсетях. охвачены 6 лет и несколько платформ.
https://secondaryinfektion.org/report/secondary-infektion-at-a-glance