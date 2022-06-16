Сервис облачного гейминга Loudplay, в числе акционеров которого экс-министр связи Николай Никифоров, рассказал, что планирует предлагать своим клиентам недоступную в России программную продукцию. Для этого компания хочет покупать лицензию через зарубежного партнера, а затем продавать доступ к ПО через свой облачный сервис.

«Лицензию можно купить на инфраструктурного партнера, расположенного, например, в Турции, Казахстане или другой стране, а работать с ним через облако будут заказчики из России», - рассуждает сооснователь Loudplay Виталий Стародубов. Топ-менеджер подчеркнул, что из-за ухода с российского рынка поставщиков решений для 3D-моделирования заметно пострадали девелоперы и архитекторы, которые готовы покупать доступ к такому софту через облако. С начала военных действий на Украине ряд крупных зарубежных IT-компаний заявили о прекращении работы в РФ. Среди них, например, поставщики графического ПО для 3D-моделирования — американские Autodesc (AutoCAD и 3ds MAX) и Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader).

Loudplay создан в 2018 году выходцами из «Мегалабса», среди которых экс-менеджер по спецпроектам Зохар Винер и экс-директор по операционной деятельности Виталий Стародубов. В апреле 2020 года бывший глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что его ООО «Дигинавис» стало миноритарием Loudplay. По итогам 2021 года выручка компании составила 53 млн руб. при убытке 20 млн руб.