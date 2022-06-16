СПБ биржа и Тинькофф объявили о тестировании торгов на гонконгской бирже для обычных клиентов:
Для начала инвесторам будут доступны всего 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.
Торги стартуют в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов 20 июня.
"В ближайшее время после успешного пилотного запуска "Тинькофф инвестиции" и "СПБ биржа" предоставят доступ к торгам всем инвесторам на всех тарифах брокера", - говорится в пресс-релизе.
Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени.
Это редкий случай публичного начала нового партнерства с иностранным контрагентом: большое их количество боится налаживать связи с опальными российскими бизнесами из-за опасений подпасть под вторичные санкции. Для россиян же биржи кроме российских и американских NYSE и NASDAQ, и британской LSE, в основном были доступны лишь для квалифицированных инвесторов или в режиме договорных сделок, с повышенными комиссиями. Добавление доступа к бирже Гонконга может стать лишь первой ласточкой в изменении этого положения вещей, поскольку европейские и американские биржи становятся недоступны, а желание международно диверсифицировать активы и вкладывать в китайские компании у россиян не пропало.
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