СПБ биржа и Тинькофф объявили о тестировании торгов на гонконгской бирже для обычных клиентов:

Для начала инвесторам будут доступны всего 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Торги стартуют в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов 20 июня.

"В ближайшее время после успешного пилотного запуска "Тинькофф инвестиции" и "СПБ биржа" предоставят доступ к торгам всем инвесторам на всех тарифах брокера", - говорится в пресс-релизе.

Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени.