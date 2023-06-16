Онлайн-продажей алкоголя и его доставкой смогут заниматься компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и лицензию на розничную продажу алкоголя, при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Это следует из предложенных сенатором Андрем Клишасом поправок в законы «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…», которые он направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко. Клишас уточнил, что в правительство для получения заключения был направлен законопроект, предложенный ему Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Ozon, Сбермаркет, Wildberries и др.) и Торгово-промышленной палатой (ТПП). Представитель АКИТ сказал, что в итоговом законопроекте отражена часть предложений, которые ассоциация ранее уже направляла в адрес парламента — механизм контроля за местом, временем, возрастом и реестр владельцев сайтов.

В законопроекте предлагается создать отдельный реестр сайтов компаний, которые могут осуществлять дистанционную розничную продажу алкогольной продукции. Предполагается, что порядок создания и ведение реестра определит Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР). При этом вся информация из реестра будет опубликована на сайте службы. За включение в этот реестр компании должны будут заплатить государственную пошлину. Чтобы купить алкоголь на сайте пользователь должен будет заключить договор, подтвердив перед этим свой возраст с помощью учетной записи в государственной «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА). Второй раз проверка возраста происходит во время передачи алкоголя покупателю в формате QR-кода на экране его телефона или числового кода. Также возраст можно будет подтвердить с помощью документа, который позволяет это сделать (паспорт, водительские права и др.). Если покупатель не сможет подтвердить свой возраст, то договор купли-продажи расторгается. В таком случае деньги возвращаются покупателю не позднее чем через десять дней.