"В России до конца года будет запущен пилотный проект защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору", передают Ведомости слова зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.
Это будет "абсолютно прозрачный интернет", в который можно будет войти только с помощью личного идентификатора, привязанного к паспорту. В этом интернете гражданина будут защищать от утечки и кражи персональных данных, спама, мошенничества, фишинга и так далее. "Незащищённый интернет тоже сохранится", пообещал депутат, но там пользователи будут сами за себя и будут сами нести ответственность за свою безопасность.
«Главное – чтобы эти технологии были безопасны и не содержали закладок, которые позволят нашим противникам вскрывать защищенную часть интернета через свои инструментарии в софте или «железе» на стадии производства. Поэтому степень и скорость внедрения технологии будет небыстрой, так как объем производства «железа» в России невелик», – отметил Свинцов.
Тем не менее депутат уверяет, что «технология понятна», а разработчики «имеют на нее патент». Детально рассказывать об этой разработке он отказался, однако заметил, что «до конца года планируется проведение пилотного испытания».
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