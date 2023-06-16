"В России до конца года будет запущен пилотный проект защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору", передают Ведомости слова зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Это будет "абсолютно прозрачный интернет", в который можно будет войти только с помощью личного идентификатора, привязанного к паспорту. В этом интернете гражданина будут защищать от утечки и кражи персональных данных, спама, мошенничества, фишинга и так далее. "Незащищённый интернет тоже сохранится", пообещал депутат, но там пользователи будут сами за себя и будут сами нести ответственность за свою безопасность.