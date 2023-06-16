В России протестируют безопасный интернет по паспорту


"В России до конца года будет запущен пилотный проект защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору", передают Ведомости слова зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Это будет "абсолютно прозрачный интернет", в который можно будет войти только с помощью личного идентификатора, привязанного к паспорту. В этом интернете гражданина будут защищать от утечки и кражи персональных данных, спама, мошенничества, фишинга и так далее. "Незащищённый интернет тоже сохранится", пообещал депутат, но там пользователи будут сами за себя и будут сами нести ответственность за свою безопасность.

«Главное – чтобы эти технологии были безопасны и не содержали закладок, которые позволят нашим противникам вскрывать защищенную часть интернета через свои инструментарии в софте или «железе» на стадии производства. Поэтому степень и скорость внедрения технологии будет небыстрой, так как объем производства «железа» в России невелик», – отметил Свинцов.

Тем не менее депутат уверяет, что «технология понятна», а разработчики «имеют на нее патент». Детально рассказывать об этой разработке он отказался, однако заметил, что «до конца года планируется проведение пилотного испытания».

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