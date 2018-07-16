Представители «Мегафона» сообщили, что Совет директоров компании одобрил программу приобретения ее дочкой Megafon Investments Limited акций и делистинг с Лондонской фондовой биржи. По их словам, «сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей».

В период с 16 июля до 22 августа «Мегафон» выкупит до 128,95 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), составляющих 20,8% всех акций компании, по $9,75 за бумагу. Предложение о выкупе акций будет сделано всем акционерам, кроме USM Holdings (владеет 56,32% «Мегафона»), Газпромбанка (18,79%) и Megafon Investments (3,92%).

Предложение о делистинге продиктовано масштабными стратегическими изменениями, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию «Мегафона» из телекоммуникационного оператора в лидера цифрового рынка России. В процессе стратегии трансформации, о которой мы объявили в мае 2017 года, становится понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров. Проводимые изменения могут негативно отразиться на нашем показателе OIBDA, темпов роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов, — прокомментировал исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Совет директоров пока не решил провести делистинг обыкновенных акций на Московской бирже «в связи со сложностью и возможными высокими затратами». Компания вернется к этому вопросу после завершения первой сделки.