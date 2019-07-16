Mail.ru Group договорилась о передаче 51% киберспортивого холдинга Esforce компании Modern Pick. В обмен холдинг увеличит долю в Modern Pick с 3 до 19%. Весь Esforce партнёры оценили в $110 млн. Предполагается, что стоимость Modern Pick составит $350 млн после сделки. MRG оставила за собой право поменять долю владения, выйти из совместного бизнеса и получить 51% ESforce обратно, если у Modern Pick не получится выполнить привлечение средств, консолидацию активов или достигнуть определённых KPI к 2022 году. Показатели ESforce пропадут из отчетности Mail.Ru Group.

Как утверждает РБК долю в за 3,8% Modern Pick Mail.ru Group получили весной за $20 млн (по оценке $530 млн, а не $350 млн), однако, как объяснил сам холдинг:

«Сделка по приобретению 3% Modern Pick была безденежной, поэтому ее оценка — слишком относительная величина. Мы обменяли игры Armored Warfare, World of Speed и сопутствующие активы на долю в компании. Поскольку среди проектов Modern Pick есть партнерские разработки и они конфиденциальны, мы не можем их комментировать. Вопросы про проекты Modern Pick следует адресовать нашему партнеру».

РБК выяснил:

72,1% акций Modern Pick принадлежат Денису Алиевичу Гамобрамову, создателю инвестиционной структуры Massa Innovations; 14,5% у Massa Group Pte Ltd, зарегистрированной на Викторию Палатник, партнера Дениса Гамобрамова и сооснователя Massa Innovations.

Mail.Ru Group, среди акционеров которой есть структуры Алишера Усманова, объявила о покупке 100% доли в киберспортивном холдинге ESforce в январе 2018. Тремя годами ранее холдинг USM того же Усманова обратил внимание на киберспорт и пообещал совместно с партнёрами вложить в ESforce Holding (компания называлась в 2015-м «Virtus.pro») свыше $100 млн.

Дополнительно про активы Алишера Усманова: Основатель и издатель Roem.ru Юрий Синодов о том «Почему журналисту стоит атрибутировать источники сведений и знаний?» → Roem.ru