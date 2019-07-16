Основатель и глава Relap.io Сергей Шалаев рассказал vc.ru, что его сервис рекомендаций для медиаплощадок приобрёл холдинг Mail.ru. Сам интернет-предприниматель переходит в холдинг, где возглавит рекомендательную систему «Пульс».

Relap.io появился, как внутренний инструмент сервиса рекомендаций Surfingbird, а затем выделился в отдельный проект. Собственный аналог Relap.io Mail.ru Group запустили в апреле 2016, аналог Surfingbird — в мае.

Relap.io превратился из стартапа в самую крупную сеть нативной рекламы в рунете, оставив далеко позади своих конкурентов. Мы искали стратегического инвестора, который помог бы нам сделать следующий шаг, стать еще лучше и еще больше.

Surfingbird, близкий по концепции к «Пульсу» MRG, как предполагает Шалаев, теперь закроется, а читателям владельцы предложат перейти в «Пульс». В феврале 2014 года Surfingbird привлёк $2.5 млн инвестиций от Klever Asset Management при оценке в $10 млн. Позднее ещё раз привлекалась сопоставимая сумма. Объём сегодняшней сделки стороны не раскрыли.