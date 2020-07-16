Хакеры взломали множество корпоративных и личных аккаунтов (от Uber до Илона Маска и Билла Гейтса), где размещали сообщение о возврате большего количества биткоинов за перевод на их кошельки на своём мошенническом сайте.
Смогли собрать около 13 биткоинов от доверчивых граждан (около 120К USD)
Twitter не знает как это произошло и просит не нервничать.
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Когда во ВКонтакте взломали директора-основателя «Элкомсофта» Александра Каталова «хакир» пришёл и попросил у меня в долг 900 рублей
Не успел я ему сказать, что надо просить хотя бы штуку баксов, будут верить в это лучше, как его забанили.
Но ребята сломавшие кучу топ-аккаунтов в Twitter — они, конечно, очень круто выступили.
В каком-то смысле прошлись санитары леса. Всё же удвоитель биткоинов — хороший, годный способ жадных наказать.
— Биткоин абсолютно прозрачная система, где очень сложно совершать мошеннические действия и быть мошенником — про тебя все всё знают
— А как же жулики укравшие больше сотни штук баксов?
— Это санитары леса, это другое, понимать надо.
Но при этом даже в условную полицию не сходить, заявление на мошенничество не написать.
Очень привлекательная валюта.
Зато можно в случае претензий ходить и выгонять детей и учителей на мороз, так что проблемы с мошенничеством решаются, чо вы.