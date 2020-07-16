Хакеры поломали множество twitter-аккаунтов и собрали $120К в биткоинах от их читателей


Хакеры взломали множество корпоративных и личных аккаунтов (от Uber до Илона Маска и Билла Гейтса), где размещали сообщение о возврате большего количества биткоинов за перевод на их кошельки на своём мошенническом сайте.

Смогли собрать около 13 биткоинов от доверчивых граждан (около 120К USD)

Twitter не знает как это произошло и просит не нервничать.

Добавить 5 комментариев

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Когда во ВКонтакте взломали директора-основателя «Элкомсофта» Александра Каталова «хакир» пришёл и попросил у меня в долг 900 рублей

    Не успел я ему сказать, что надо просить хотя бы штуку баксов, будут верить в это лучше, как его забанили.

    Но ребята сломавшие кучу топ-аккаунтов в Twitter — они, конечно, очень круто выступили.

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    Юрий Синодов > Александр Панков контекст

    — Биткоин абсолютно прозрачная система, где очень сложно совершать мошеннические действия и быть мошенником — про тебя все всё знают
    — А как же жулики укравшие больше сотни штук баксов?
    — Это санитары леса, это другое, понимать надо.

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