Хакеры взломали множество корпоративных и личных аккаунтов (от Uber до Илона Маска и Билла Гейтса), где размещали сообщение о возврате большего количества биткоинов за перевод на их кошельки на своём мошенническом сайте.

Смогли собрать около 13 биткоинов от доверчивых граждан (около 120К USD)

Twitter не знает как это произошло и просит не нервничать.