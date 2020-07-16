В процессе чтения вы, помимо восприятия самого текста, тратите ресурсы мозга на продирание через «сторителлинг», который госсми не свойственен. Им свойственно «дуть в свою дуду», но перекодировка гостекстов зашита в россиян на хардверном уровне, а разбираться с филологией модных авторов модных изданий — нужно тратить очень много мозговой энергии.
Примеры:
- Прочитать расшифровку на Kremlin.ru со встречи Путина с кем-то проще, чем прочитать репортаж Колесникова с неё.
- Прочитать обстоятельства дела «Седьмой студии» изложенные на Pravo.ru с отсылками к материалам дела проще чем прочитать последнее слово Серебренникова.
- Посмотреть ковидную статистику на сайте ВОЗ проще, чем продраться через словоблудие «Медузы» о том что кажется, что статистика не очень.
- Прочитать отчёт ЦИК о «референдуме» и записать себе в мозг «а, ну это ещё на 16 лет, расходимся» проще, чем продраться через претензии «Голоса» и актуальных политических обозревателей к обнулению и тому, что мы по этому поводу должны чувствовать.
- Прочитать колонку Соколова на Ria.ru о том, что мы, вообще-то, ничего не знаем по делу Сафронова, проще, чем продраться через 100500 текстов о том, что Иван хороший и патриот, поэтому он невиновен, а что там было — мы тоже не знаем, кстати, поэтому вот вам шутка от Петросяна про Швейка и смешную чешскую разведку которой не существует (как и Госдепа, конечно).
Используя слово «проще», я, конечно, нарываюсь на реплику, что продукт настоящего профессионала сложен для восприятия, мы же изящной филологии не просто так 15 лет учились с перерывами на академические отпуска. Но если мы рассматриваем чтение новостей как процедуру извлечения полезной информации, а не просто убийство времени, то простота важна.
В процессе перехода СМИ к концепции «любой трафик за любые деньги», когда оказалось, что внятный аргументированный текст с описанием реальных обстоятельств происходящего интересует десять человек из тысячи, а вот какой-нибудь наброс заинтересует всех, коммерческие СМИ практически полностью утратили информационную функцию, очень сильно уменьшив соотношение сигнала к шуму.
Оказалось, что единственный сегмент СМИ, который может стабильно и регулярно вкладываться в описание фактически произошедшего, а не бегать и зарабатывать на дофаминовых реакциях своих читателей — это госы.
Да, они не стали сильно интереснее, да, они страдают официозом, но цирк с конями остальных медиа стал уже настолько весёлым времяпрепровождением, что в нём уже тяжело находиться. У госов же за любой новостью есть какое-то конкретное дело, какая-то конкретная строчка в бюджете госзатрат по которой эта новость написана. Иногда по каким-то вопросам писать, правда, совсем не стоило бы, а по каким-то вопросам госсми не пишут статей, но это пространство постепенно съёживается — бороться умолчанием с распространением информации медийная госмашина отучилась лет 8−10 назад.
Так что на предложение «новости у нас скучноватые» уже хочется отвечать «Это очень хорошо, дайте две!».
Ярослав Кочергин Финтех
По роду профессии вынужден много читать профессиональной и деловой информации. Ранее активно сотрудничал с журналистами и редакторами. В госСМИ есть цензура и пропаганда, но другого от них и не ждёшь. В коммерческих изданиях журналисты изнывают, потому что «хороших» тем нет. Пресс-релиз сойдет за новостной повод и это было до карантина. В целом скажу, что пассаж надуман. Журналистика была и есть в первую очередь презентаций мнений. Такой и останется в любом формате: текст, аудио, видео, симбиоз. Голые факты можно прочитать за 30 секунд. Чем тогда удерживать аудиторию? Государственные СМИ ничем не лучше частных и наоборот. Государственные СМИ ровно также любят собирать мнения, а не анализировать факты, делать сравнения и анализ. Это проще. Этому научил говножурфак. Пипл хавает и норм. Чтение новостей у многих в мире и в России в частности превратилось в развлечение, что редакторы охотно поощряют. Другой уровень проблемы: в целом уровень журналистики упал до 0. Постоянно читаю статьи с опечатками везде. Лицензия быть СМИ ничего не стоит, кроме штрафов. Каждый может сделать сайт и клепать статейки, запускать видео с громкими заголовками даже в сугубо сухих темах: финансы, технологии
и т. п. Для профессионалов больше подходит сухая лента информационных агентств. Международные СМИ или интернациональные ничуть не лучше. Постулат, что новости стоят дорого — обман. В эпоху интернета это совсем не так, когда один новостной повод перепечатывается миллионы раз. Число отечественных журналистов зашкаливает. В реалиях РФ желательно сократить число государственных, республиканских, региональных и муниципальных СМИ. Никто от этого не пострадает. Прочитайте каку-нибудь районную «Ниву». Это же пошло и нудно. Местные радио и ТВ ничем не лучше. Официоз и банальности, дешевый закос под федералов.