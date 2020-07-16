Почему госсми стало читать проще, чем обычные СМИ?


В процессе чтения вы, помимо восприятия самого текста, тратите ресурсы мозга на продирание через «сторителлинг», который госсми не свойственен. Им свойственно «дуть в свою дуду», но перекодировка гостекстов зашита в россиян на хардверном уровне, а разбираться с филологией модных авторов модных изданий — нужно тратить очень много мозговой энергии.

Примеры:

  • Прочитать расшифровку на Kremlin.ru со встречи Путина с кем-то проще, чем прочитать репортаж Колесникова с неё.
  • Прочитать обстоятельства дела «Седьмой студии» изложенные на Pravo.ru с отсылками к материалам дела проще чем прочитать последнее слово Серебренникова.
  • Посмотреть ковидную статистику на сайте ВОЗ проще, чем продраться через словоблудие «Медузы» о том что кажется, что статистика не очень.
  • Прочитать отчёт ЦИК о «референдуме» и записать себе в мозг «а, ну это ещё на 16 лет, расходимся» проще, чем продраться через претензии «Голоса» и актуальных политических обозревателей к обнулению и тому, что мы по этому поводу должны чувствовать.
  • Прочитать колонку Соколова на Ria.ru о том, что мы, вообще-то, ничего не знаем по делу Сафронова, проще, чем продраться через 100500 текстов о том, что Иван хороший и патриот, поэтому он невиновен, а что там было — мы тоже не знаем, кстати, поэтому вот вам шутка от Петросяна про Швейка и смешную чешскую разведку которой не существует (как и Госдепа, конечно).

Используя слово «проще», я, конечно, нарываюсь на реплику, что продукт настоящего профессионала сложен для восприятия, мы же изящной филологии не просто так 15 лет учились с перерывами на академические отпуска. Но если мы рассматриваем чтение новостей как процедуру извлечения полезной информации, а не просто убийство времени, то простота важна.

В процессе перехода СМИ к концепции «любой трафик за любые деньги», когда оказалось, что внятный аргументированный текст с описанием реальных обстоятельств происходящего интересует десять человек из тысячи, а вот какой-нибудь наброс заинтересует всех, коммерческие СМИ практически полностью утратили информационную функцию, очень сильно уменьшив соотношение сигнала к шуму.

Оказалось, что единственный сегмент СМИ, который может стабильно и регулярно вкладываться в описание фактически произошедшего, а не бегать и зарабатывать на дофаминовых реакциях своих читателей — это госы.

Да, они не стали сильно интереснее, да, они страдают официозом, но цирк с конями остальных медиа стал уже настолько весёлым времяпрепровождением, что в нём уже тяжело находиться. У госов же за любой новостью есть какое-то конкретное дело, какая-то конкретная строчка в бюджете госзатрат по которой эта новость написана. Иногда по каким-то вопросам писать, правда, совсем не стоило бы, а по каким-то вопросам госсми не пишут статей, но это пространство постепенно съёживается — бороться умолчанием с распространением информации медийная госмашина отучилась лет 8−10 назад.

Так что на предложение «новости у нас скучноватые» уже хочется отвечать «Это очень хорошо, дайте две!».

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Ярослав Кочергин Финтех

    По роду профессии вынужден много читать профессиональной и деловой информации. Ранее активно сотрудничал с журналистами и редакторами. В госСМИ есть цензура и пропаганда, но другого от них и не ждёшь. В коммерческих изданиях журналисты изнывают, потому что «хороших» тем нет. Пресс-релиз сойдет за новостной повод и это было до карантина. В целом скажу, что пассаж надуман. Журналистика была и есть в первую очередь презентаций мнений. Такой и останется в любом формате: текст, аудио, видео, симбиоз. Голые факты можно прочитать за 30 секунд. Чем тогда удерживать аудиторию? Государственные СМИ ничем не лучше частных и наоборот. Государственные СМИ ровно также любят собирать мнения, а не анализировать факты, делать сравнения и анализ. Это проще. Этому научил говножурфак. Пипл хавает и норм. Чтение новостей у многих в мире и в России в частности превратилось в развлечение, что редакторы охотно поощряют. Другой уровень проблемы: в целом уровень журналистики упал до 0. Постоянно читаю статьи с опечатками везде. Лицензия быть СМИ ничего не стоит, кроме штрафов. Каждый может сделать сайт и клепать статейки, запускать видео с громкими заголовками даже в сугубо сухих темах: финансы, технологии и т. п. Для профессионалов больше подходит сухая лента информационных агентств. Международные СМИ или интернациональные ничуть не лучше. Постулат, что новости стоят дорого — обман. В эпоху интернета это совсем не так, когда один новостной повод перепечатывается миллионы раз. Число отечественных журналистов зашкаливает. В реалиях РФ желательно сократить число государственных, республиканских, региональных и муниципальных СМИ. Никто от этого не пострадает. Прочитайте каку-нибудь районную «Ниву». Это же пошло и нудно. Местные радио и ТВ ничем не лучше. Официоз и банальности, дешевый закос под федералов.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    У Синодова профессиональная деформация, он почему-то решил, что людям не являющимися журналистами, интересует голая информация, а не выводы из нее и мнения.
    Если озаботиться расходом мозгового ресурса, то надо помнить, что делать выводы из информации более ресурсозатратно, чем «продирание через «сторителлинг»»
    Люди полагаются на институт репутации, если репутация их любимого форбс или коммерсант их устраивает, то именно глазами их журналистов они будут смотреть на информацию, так и проще и менее энергозатратно с точки зрения мозга. Они же и ранжирование по важности сделают.

    У гос. сми почти нет шанса на широкую аудиторию, тем более в России, где традиционное недоверие к информации от государства, даже у сторонников Путина.
    Все, что государство может, это руками лояльных частников скупать частные СМИ, и ловить момент, когда населению уже четко ассоциирует это СМИ с государством, как НТВ, например.

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    Дубр

    Дочитал колонку. Второй абзац с конца даже снабжен афоризмом на латыни!
    Было трудно. Вся ценная мысль (я с ней и не спорю) отлично уместилась в твой тизер.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    > У гос. сми почти нет шанса на широкую аудиторию, тем более в России, где традиционное недоверие к информации от государства, даже у сторонников Путина.

    Чувак, вот ты прежде чем что-то писать когда начнёшь голову включать?

    Госсми это Первый и Второй каналы, например, со всеми их боковиками.
    Посещаемость Ria.ru сравни сам с другими сайтами.

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    Юрий Синодов > Дубр контекст

    Ну да, я дочитал до места, что мы в общем-то ничего не знаем, решил что чувак всё правильно пишет, хотя и длинно, и остановился.

    Но у остальных даже этого нет, они просто талдычат «Ваня хороший, Ваня патриот». Ну блин, херню сотворить с передачей сведений может и хороший патриот. Разведка немного умеет играть втёмную.

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    Джигсо

    ленту новостей этим всем СМИ заполнять, видимо, совсем нечем стало. И пандемия (меньше суеты) и успехов немного и маск этот и народ многий сидит без занятости изза спада (злобный, наверное).
    Не знаю, какой там категории Московский комсомолец (желтый госсми?) но, из косвенных кризисных признаков характерно, что комменты к новостям ликвидировал полностью недавно. От греха, видимо. И трафик не важен.
    Коменты там были злобные, афористичные, короткие, быстро удалялись по этой причине. И видимо трафика давали. Но пришлось отрубать.

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    Ярослав Кочергин Финтех

    По роду профессии вынужден много читать профессиональной и деловой информации. Ранее активно сотрудничал с журналистами и редакторами. В госСМИ есть цензура и пропаганда, но другого от них и не ждёшь. В коммерческих изданиях журналисты изнывают, потому что «хороших» тем нет. Пресс-релиз сойдет за новостной повод и это было до карантина. В целом скажу, что пассаж надуман. Журналистика была и есть в первую очередь презентаций мнений. Такой и останется в любом формате: текст, аудио, видео, симбиоз. Голые факты можно прочитать за 30 секунд. Чем тогда удерживать аудиторию? Государственные СМИ ничем не лучше частных и наоборот. Государственные СМИ ровно также любят собирать мнения, а не анализировать факты, делать сравнения и анализ. Это проще. Этому научил говножурфак. Пипл хавает и норм. Чтение новостей у многих в мире и в России в частности превратилось в развлечение, что редакторы охотно поощряют. Другой уровень проблемы: в целом уровень журналистики упал до 0. Постоянно читаю статьи с опечатками везде. Лицензия быть СМИ ничего не стоит, кроме штрафов. Каждый может сделать сайт и клепать статейки, запускать видео с громкими заголовками даже в сугубо сухих темах: финансы, технологии и т. п. Для профессионалов больше подходит сухая лента информационных агентств. Международные СМИ или интернациональные ничуть не лучше. Постулат, что новости стоят дорого — обман. В эпоху интернета это совсем не так, когда один новостной повод перепечатывается миллионы раз. Число отечественных журналистов зашкаливает. В реалиях РФ желательно сократить число государственных, республиканских, региональных и муниципальных СМИ. Никто от этого не пострадает. Прочитайте каку-нибудь районную «Ниву». Это же пошло и нудно. Местные радио и ТВ ничем не лучше. Официоз и банальности, дешевый закос под федералов.

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    Денис Демидов > Юрий Синодов контекст

    >Госсми это Первый и Второй каналы, например, со всеми их боковиками.
    Посещаемость Ria.ru сравни сам с другими сайтами

    Ну Семен Семеныч, мы же вроде про интернет говорим, а не про зомбоящик?
    В статье вы ничего не говорили о том, что как удобно вам новости на первом посмотреть, вместо лента.ру.

    У отдельно взятого сайта ria неплохая посещаемость, но если посмотреть топ новостных сайтов, то там гос сми менее 10% (на глаз, может еще меньше) имеют трафика, частника читают россияне в интернете.
    https://www.sostav.ru/publication/top-20-novostnykh-media-runeta-6891.html

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    Альтер Эго > Денис Демидов контекст

    Денис, вы заполонили весь vc.ru и roem.ru безграмотными комментариями. Уважаю как предпринимателя, но нельзя быть в каждой бочке затычкой ради пиара своего бизнеса. Хотя бы ссылки проверяли по дате. Вот пример актуальных данных по счётчику LiveInternet. ГосСМИ в ТОПе https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#period=month;geo=ru;group=media;

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    Юрий Синодов > Ярослав Кочергин контекст

    Коммерческие СМИ я бы тоже сократил, их реально очень много
    При этом создаются они постоянно, а вот чтобы весело и с треском закрывались — такого практически не бывает.

    Система настроена на разбухание.

    Про качество работы журналистов у меня есть другая статья: https://roem.ru/15−05−2020/282292/medijnaya-reznya-benzopiloj/

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    Дубр

    > Вот пример актуальных данных по счётчику LiveInternet

    Вот список сайтов, забывших снять счётчик, которым уже лет 10 никто не пользуется :)

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    Джигсо

    >> Число отечественных журналистов зашкаливает. В реалиях РФ желательно сократить число

    куды ж их, касатиков, девать то? На производства — нельзя. Понаделают брака, а это обходится куда дороже очепяток.
    В охранники — уже и так перебор. Войны — нет. Да и парадокс в том, что в современных войнах гибнут какраз лучшие (их и бросают на рогатину), а эта публика — ее не будут бросать поскольку бестолку (никакой командущий не захочет заведомо проигрывать сражения, попросит качественное войско).
    Это раньше короли таким образом регулировали лишнюю популяцию — направляли на убой какраз лишних, а не лучших. Но в 20 веке тотальных войн все изменилось.
    Так что, следует ожидать еще большего размножения этой социальной страты. Собсно, это очевидно уже и потому, что если прежде какбы кодекс не позволял этим самым репортерам\жрунализдам быть участниками или (о ужас) организаторами «события». То теперь это норма, только они и ходют туда сюда и фоткают друг друга с плакатиками. Ибо иначе всем ваще пофигу на гомноновости про чешского шпиона (тоже кстати журнаиста).
    Очевидно, что клоака пополнятеся и стоками из таких отраслей как экономист и юрист, а также всякие бюрократические позиции (кругом автоматизация и компутеризация).
    Судя по всему, по этому направлению вышли на первые места в мире в вопросе численности популяции.

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