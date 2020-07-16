В процессе чтения вы, помимо восприятия самого текста, тратите ресурсы мозга на продирание через «сторителлинг», который госсми не свойственен. Им свойственно «дуть в свою дуду», но перекодировка гостекстов зашита в россиян на хардверном уровне, а разбираться с филологией модных авторов модных изданий — нужно тратить очень много мозговой энергии.

Примеры:

Прочитать расшифровку на Kremlin.ru со встречи Путина с кем-то проще , чем прочитать репортаж Колесникова с неё.

чем прочитать репортаж Колесникова с неё. Прочитать обстоятельства дела « Седьмой студии» изложенные на Pravo.ru с отсылками к материалам дела проще чем прочитать последнее слово Серебренникова.

Седьмой студии» изложенные на Pravo.ru с отсылками к материалам дела проще чем прочитать последнее слово Серебренникова. Посмотреть ковидную статистику на сайте ВОЗ проще , чем продраться через словоблудие « Медузы» о том что кажется , что статистика не очень.

чем продраться через словоблудие Медузы» о том что кажется что статистика не очень. Прочитать отчёт ЦИК о «референдуме» и записать себе в мозг « а , ну это ещё на 16 лет , расходимся» проще , чем продраться через претензии « Голоса» и актуальных политических обозревателей к обнулению и тому , что мы по этому поводу должны чувствовать.

а ну это ещё на 16 лет расходимся» проще чем продраться через претензии Голоса» и актуальных политических обозревателей к обнулению и тому что мы по этому поводу должны чувствовать. Прочитать колонку Соколова на Ria.ru о том , что мы , вообще-то , ничего не знаем по делу Сафронова , проще , чем продраться через 100500 текстов о том , что Иван хороший и патриот , поэтому он невиновен , а что там было — мы тоже не знаем , кстати , поэтому вот вам шутка от Петросяна про Швейка и смешную чешскую разведку которой не существует ( как и Госдепа, конечно).

Используя слово «проще», я, конечно, нарываюсь на реплику, что продукт настоящего профессионала сложен для восприятия, мы же изящной филологии не просто так 15 лет учились с перерывами на академические отпуска. Но если мы рассматриваем чтение новостей как процедуру извлечения полезной информации, а не просто убийство времени, то простота важна.

В процессе перехода СМИ к концепции «любой трафик за любые деньги», когда оказалось, что внятный аргументированный текст с описанием реальных обстоятельств происходящего интересует десять человек из тысячи, а вот какой-нибудь наброс заинтересует всех, коммерческие СМИ практически полностью утратили информационную функцию, очень сильно уменьшив соотношение сигнала к шуму.

Оказалось, что единственный сегмент СМИ, который может стабильно и регулярно вкладываться в описание фактически произошедшего, а не бегать и зарабатывать на дофаминовых реакциях своих читателей — это госы.

Да, они не стали сильно интереснее, да, они страдают официозом, но цирк с конями остальных медиа стал уже настолько весёлым времяпрепровождением, что в нём уже тяжело находиться. У госов же за любой новостью есть какое-то конкретное дело, какая-то конкретная строчка в бюджете госзатрат по которой эта новость написана. Иногда по каким-то вопросам писать, правда, совсем не стоило бы, а по каким-то вопросам госсми не пишут статей, но это пространство постепенно съёживается — бороться умолчанием с распространением информации медийная госмашина отучилась лет 8−10 назад.

Так что на предложение «новости у нас скучноватые» уже хочется отвечать «Это очень хорошо, дайте две!».