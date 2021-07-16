«Лаборатория Касперского» исследовала путем опроса пользователей использование приложений для знакомств в мире и обнаружила некоторые интересные факты:
- Настоящие имена пишут 53% пользователей;
- 25% указывают ссылки на соцсети, но только 7% целенаправленно используют дейтинги для привлечения подписчиков (и в 79% случаев преуспевают);
- 8% ищут в дейтингах работу, 66% искавших сказали, что нашли. Особенно много таких людей в Индонезии, Китае, ОАЭ (каждый пятый), Египте и Индии;
- 65% боятся пасть жертвой мошенников, но случалось это с 15% (хотя с попытками мошенничества сталкивался 31%);
- 64% считают, что алгоритмы хорошо понимают их предпочтения и подбирают им людей для знакомства;
- всего 39% находят обесчеловечивающим ранжирование их алгоритмами;
- 42% готовы ходить на свидания только с вакцинированными или владельцами антител;
- 43% готовы встречаться только с теми, кого им подобрал искусственный интеллект;
- В России самое популярное приложение — Badoo (как и в Чехии и в Венгрии). Практически во всех остальных странах — Tinder. В Китае Momo, в Японии Paris;
- Главная цель у большинства людей не поиск отношений, а «знакомство с новыми людьми» (48%) и поиск друзей (33%). В первом преуспевают 64% ищущих, во втором — 70%. На втором месте среди целей — поиск долгосрочных отношений;
- Для поиска сексуального партнера дейтинги используют 37% мужчин и 15% женщин (впрочем, это был опрос);
- Всего 20% сказали, что они получали грубые и непристойные сообщения;
- 40% жертв мошенников посылали им деньги: 15% в подарок, 14% на билет к себе, 11% на лечение.
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