«Лаборатория Касперского» исследовала путем опроса пользователей использование приложений для знакомств в мире и обнаружила некоторые интересные факты:

Настоящие имена пишут 53% пользователей;

25% указывают ссылки на соцсети , но только 7% целенаправленно используют дейтинги для привлечения подписчиков ( и в 79% случаев преуспевают);

но только 7% целенаправленно используют дейтинги для привлечения подписчиков и в 79% случаев преуспевают); 8% ищут в дейтингах работу , 66% искавших сказали , что нашли. Особенно много таких людей в Индонезии , Китае , ОАЭ ( каждый пятый), Египте и Индии;

66% искавших сказали что нашли. Особенно много таких людей в Индонезии Китае ОАЭ каждый пятый), Египте и Индии; 65% боятся пасть жертвой мошенников , но случалось это с 15% ( хотя с попытками мошенничества сталкивался 31%);

но случалось это с 15% хотя с попытками мошенничества сталкивался 31%); 64% считают , что алгоритмы хорошо понимают их предпочтения и подбирают им людей для знакомства;

что алгоритмы хорошо понимают их предпочтения и подбирают им людей для знакомства; всего 39% находят обесчеловечивающим ранжирование их алгоритмами;

42% готовы ходить на свидания только с вакцинированными или владельцами антител;

43% готовы встречаться только с теми , кого им подобрал искусственный интеллект;

кого им подобрал искусственный интеллект; В России самое популярное приложение — Badoo ( как и в Чехии и в Венгрии). Практически во всех остальных странах — Tinder. В Китае Momo , в Японии Paris;

как и в Чехии и в Венгрии). Практически во всех остальных странах — Tinder. В Китае Momo в Японии Paris; Главная цель у большинства людей не поиск отношений , а «знакомство с новыми людьми» ( 48%) и поиск друзей ( 33%). В первом преуспевают 64% ищущих , во втором — 70%. На втором месте среди целей — поиск долгосрочных отношений;

а «знакомство с новыми людьми» 48%) и поиск друзей 33%). В первом преуспевают 64% ищущих во втором — 70%. На втором месте среди целей — поиск долгосрочных отношений; Для поиска сексуального партнера дейтинги используют 37% мужчин и 15% женщин ( впрочем , это был опрос);

впрочем это был опрос); Всего 20% сказали , что они получали грубые и непристойные сообщения;

что они получали грубые и непристойные сообщения; 40% жертв мошенников посылали им деньги: 15% в подарок , 14% на билет к себе , 11% на лечение.