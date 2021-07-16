В Тинькофф тестируют еще одного голосового помощника, женскую «Алёну». Сейчас она отвечает на 15% звонков клиентов.

«Тинькофф» тестирует голоса роботов разного пола, чтобы найти комфортный голос, с которым людям будет проще доверять роботу, сообщили vc.ru в компании. «Алёну» тестируют на 15% клиентах экосистемы по всем регионам. Она умеет радоваться, грустить и флиртовать, но пока разговаривает со всеми нейтрально. В будущем голосовой помощник будет грустить, когда клиент решит расторгнуть договор, и будет радоваться, если человек захочет завести новый продукт или будет доволен обслуживанием.

Ассистента «Олега» в Тинькофф Мобайл с декабря можно кастомизировать по вкусу пользователя, в том числе меняя ему имя, пол и интонации общения.