Два источника из Сбербанка рассказали Frank Media, что корпоративному блоку поставили задачу продвигать платную подписку на сервисы и скидки «СберПрайм» через зарплатные проекты с компаниями.

В банке есть проект по синергии розничного и корпоративного бизнеса с точки зрения продаж продуктов экосистемы, а управляющим менеджерам выставлены KPI по продажам, пояснил источник Frank Media в Сбербанке. Бывший сотрудник Сбербанка рассказал Frank Media, что политика банка сейчас направлена на активное развитие экосистемы, которая пока что является убыточной. «Банк еще не вышел на достаточный объем выручки, для этого ему нужно больше подключений к сервисам экосистемы — этим может объясняться решение распространять подписку „СберПрайм“ через зарплатных клиентов», — добавляет он. Подписка — это сейчас приоритетный продукт для продвижения, сказал Frank Media сотрудник одного из региональных отделений Сбербанка.

Уже с весны этого года в интернете накопилось достаточно отзывов об агрессивном продвижении подписки Сбера. Людям подключают её при перевыпуске карты, продают так, что они не понимают условий и цен, сотрудники в отделении энергично продвигают «Прайм» при оказании любых услуг (редактор Roem.ru испытал это на себе месяц назад). Впрочем, источник Frank Media считает, что «центральный офис делает больший акцент на продажу инвестпродуктов, в то время как, к примеру, уральский и сибирский регионы могут быть больше сосредоточены на продаже именно подписки „СберПрайм“».

Официальный представитель Сбербанка объяснил активность вокруг «Прайма» гипотезами и экспериментами. По его словам, на «Прайм» и «Прайм+" подписаны более полутора миллионов человек. Хасис хотел 10 млн к 2023 году.

Тем временем, на этой неделе главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский снова озвучил позицию банка по поводу суперприложений.