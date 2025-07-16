С учётом новаций в нашем законодательстве, попросил разработчика на сайте Roem.ru закрыть комментарии, регистрацию и форму обратной связи. Благодарить за это, будем честны, надо ФСБ и его топорную регуляцию организаторов распространения информации (ОРИ).

Ну и нас, и наших пользователей, конечно, которые ФСБ оказались интересны, например.

Если кому надо — пишите в почту sinodov@roem.ru (хостится на Мейле), sinodov@gmail.com (хостится на Гугле), или в @sinodov в телеге.

Дело в том, что у нас нет и никогда не было финансовой возможности соответствовать законодательству об ОРИ, которое «фейсы» придумали для проектов с миллионными выручками, а потом начали засовывать в список организаторов распространения информации всех подряд. Для понимания — Roem.ru добавили в реестр ОРИ за номером 7, после «Яндекса», «Рамблера», «Мейла» и компаний похожего калибра.

Причём, добавление в реестр ОРИ носило абсолютно произвольный характер: скажем, Habr.com тоже добавили почти сразу, а Vc.ru или Tjournal, где сидели и продолжают сидеть откровенные хохлы, в результате чего половину издательского дома пришлось разогнать, — никого не интересовали, хотя база для вербовки дураков там — обширнейшая.

Я неоднократно пытался доносить своё мнение об этих законах и их удушающем характере и людям в погонах, и законодателям, но законодатели и регуляторы не могли преодолевать желания ФСБ порегулировать медиаотрасль, а люди с погонами не считали моё мнение значимым.

В такой ситуации я честно, если не боролся, то хотя бы в пассивном режиме, в том числе и по финансовым соображениям, избегал трансляции ОРИфикационных требований к аудитории Roem.ru, особенно с учётом того, что активность аудитории уходила в соцсетевые тематические сообщества и группы, и эффективность соответствия сайта требованиям ОРИ постоянно падала.

При этом, конечно же, ФСБ на эффективность расходования денег «Роемом» было немного наплевать, и совсем отвязаться от требований ОРИфикации при сохранении функций общения на сайте для нас нет никакой возможности.

Я считаю, что Roem.ru даже как архив — полезен и будет приносить пользу, я считаю, что у вас всегда будет возможность где-то обсудить написанное на сайте, и то, что это может происходить не у нас — не остановит меня и сложившееся сообщество от попыток «обогрева вселенной».

А то, что это будет менее удобно, виноват в первую очередь я, всё же: надо было быть крупнее и зарабатывать больше. Это проще чем пытаться ФСБшников свернуть с выбранного ими пути.

Сорян 🤷‍♂️

Юрий Синодов, главред Roem.ru

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