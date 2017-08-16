Бывший директор по операционному маркетингу «Яндекса» Ирина Йозефсон-Шнайдер заняла новую должность вице-президента по развитию электронной коммерции в Mail.ru Group. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на источник в холдинге. Йозефсон-Шнайдер ушла из «Яндекса» в марте этого года после 6 лет работы там. В компании Йозефсон-Шнайдер отвечала за стратегию, тактику продвижения мобильных и других сервисов и за аналитику бизнес-единиц. В прошлом Йозефсон работала в издательском бизнесе, в сфере телекоммуникаций, реализовывала интегрированные промо-кампании для FMCG. Руководила отделом маркетинга в МегаФоне. С февраля 2017 года этот оператор контролирует Mail.ru Group.