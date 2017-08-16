GoFundMe, Kickstarter и ряд других краудфандинговых ресурсов удалили кампании по сбору средств на поддержку Джеймса Филдса, обвиняемого в том, что он на автомашине таранил толпу демонстрантов в американском Шаллоттсвилле. Представитель GoFundMe сообщил агентству Reuters, что компания удалила не менее 10 кампаний, имевших целью сбор средств для Филдса.

События в Шарлоттсвилле стали одним из первых случаев, когда интернет-компании действуют в пользу одной из сторон конфликта. Они поддерживают противников радикальных националистов, хотя их деятельность не запрещена американскими законами. В частности доменный регистратор GoDaddy и компания Alphabet разделигировали деменное имя неонацистского сайта Daily Stormer за нарушение условий пользовательского соглашения.

Ранее сервис Airbnb временно забанил нескольких активистов, пытавшихся с его помощью забронировать квартиры в Шарлоттсвилле на время проведения слета националистов. Facebook удаляет ссылки на некоторые националистские статьи. Популярный среди геймеров мессенджер Discord банит группы, где общаются националисты. Причём владельцы утверждают, что они не читают переписку и лишь «реагируют на жалобы»