Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) до 11 октября соберёт заявки от желающих участвовать в техническом комитете по стандартизации технологий «распределённого реестра и блокчейна». Комитет будет представлять интересы РФ в профильном международном техническом комитете ISO и взаимодействовать с отечественными комитетами: «Криптографическая защита информации», «Информационные технологии», «Киберфизические системы», «Стандарты финансовых операций». Комитет ISO по блокчейну появился в 2016 году и объединяет 35 государств.

Первые блокчейн-взаимодействия пять российских банков провели ещё осенью 2016 года. Один из них, «Сбербанк», был намерен стандартизировать блокчейн в рамках сообщества R3. Но в 2017 выяснилось, что Goldman Sachs, Barclays и другие крупнейшие банки мира не возьмут «Сбер» в R3. В это сообщество попала российская Qiwi, но не как одноимённый банк, а как платёжная система. Российский Центробанк, вышеупомянутые и другие банки, входящие в ассоциацию «Финтех», планируют создать платформу моментальных платежей и переводов на технологии распределенного реестра.

Параллельно в Госдуме работает рабочая группа по вопросам криптовалюты при депутате от ЛДПР Андрее Луговом, специалисты размышляют, как ввести в правовое поле «денежное» применение блокчейн технологий. В июне 2017 года президент России Владимир Путин встретился с основателем фонда Ethereum — одним из разработчиков на блокчейне Виталиком Бутерином (канадский программист российского происхождения): «президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами», — рассказал позднее пресс-секретарь президента.