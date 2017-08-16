Сегодня управляющая компания «Альфа-Капитал» направила своим клиентам письмо, в котором предупредила о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15 по стране: ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка.

Обновлено в 12:50 МСК: Автором рассылки оказался директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергей Гаврилов, сообщили «Ведомости». Гаврилов уже вызван на встречу в ЦБ для обсуждения письма за его подписью.

Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», «Московского кредитного банка» и «Промсвязьбанка». Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента в 2018 году, как думают многие, — говорится в письме.

Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы».

Позднее пресс-служба «Альфа-Банка» разослала официальное опровержение собственной рассылки (признав при этом, что она действительно имела место).

Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа Капитал» является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности. «Альфа Банк» продолжает работу с банками «Открытие», «Бин», «Промсвязьбанк» и «МКБ» в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках, — говорится в сообщении компании.

Чем руководствовался сотрудник, сделавший подобные утверждения от имени банка без какого-либо согласования со своим руководством, не сообщается. Представители ФАС уже пообещали проверить «Альфа-Банк» на предмет недобросовестной конкуренции.