Система автоматического вождения Cognitive Agro Pilot заработала на экспериментальном образце комбайна RSM 181 Torum «Ростсельмаша», сообщил ComNews. В российской разработке не используются лазерные сканеры, привычные по зарубежным аналогам, что делает её в 3−4 раза дешевле. Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин уточнил: «Это так называемые отладочные испытания, которые являются важным этапом перед выходом на промышленный уровень». Система Agro Pilot разрабатывается универсальной и предназначена, как самым мелким тракторам, так и крупным комбайнам.

«Мы смогли создать высокоразвитую систему компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя-четырьмя сенсорами. В итоге у нас стоимость оборудования в три-четыре раза меньше. Это дает нам существенное конкурентное преимущество, особенно сейчас, когда мы активно выходим на международные рынки», — рассказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Полностью беспилотный комбайн компания рассчитывает выпустить к 2023−2024 гг.

Руководитель проекта в Cognitive Technologies Алексей Панченко дополнил: «В процессе испытаний мы столкнулись с непредвиденной ситуацией. Вместо запланированных работ по уборке пшеницы с высотой колоса более 80 см нам пришлось тестировать систему на непредвиденно малых размерах зерновых культур на ячменном поле с высотой колоса 30−40 см. В такой ситуации валок было практически невозможно человеческим глазом отличить от скошенной культуры. Это беспрецедентный случай. Для нас это был вызов. Полтора дня мы обучали нейронную сеть на новых датасетах. В итоге нейронная сеть смогла определить уложенный валок лучше человека. Результат превзошел все ожидания. Это прорыв».

Создание беспилотной или просто подключённой сельскохозяйственной техники — достаточно перспективное направление развития «интернета вещей». Конкурирующий комбайн уже разрабатывает холдинг «Росэлектроника». Умная агротехника экономит до трети запасов семян, химикатов и горючего. Параллельно беспилотную технику разрабатывают несколько российских коллективов. Совместно с Cognitive Technologies беспилотный автомобиль к 2025 году планирует выпустить «КамАЗ». В мае 2017 года свои беспилотные легковые Toyota и KIA показал «Яндекс». Теоретически 30% россиян готовы доплатить до 30% от стоимости авто за автопилот, следует из опросов Cognitive Technologies. Подобные машины уже существуют.

Компания по разработке беспилотных машин Waymo («дочка» Google) в первой половине 2017 года выпустила 100 беспилотных минивэнов на улицы города Феникс американского штата Аризона и заказала у Fiat Chrysler ещё 500 подобных машин. Google пытается разработать систему сенсоров и программное решение, независимое от конкретного транспортного средства и способное управлять движением независимо от габаритов, модели и ходовых качеств автомобиля. По расчётам Navigant Research традиционные автопроизводители сейчас находятся намного ближе к созданию коммерческого беспилотного автомобиля, чем привычные IT-компании — весной 2017 года в рейтинге ожиданий лидировали GM и Ford. Waymo, Cognitive Technologies, «Яндекс» или, например, Apple — не планируют выпускать собственных автомобилей, но рассчитывают продавать производителям железа технологические решения.