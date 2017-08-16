Иностранные ИТ-технологии снижают защищенность использующих их госорганов и создают риск их удаленной блокировки, заявил сегодня на выездном совещании секретарь совета безопасности Николай Патрушев.

Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности, вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти, — сказал Патрушев.

В качестве примера таких угроз он привел случившиеся в мае-июне этого года компьютерные атаки, когда вирусы-шифровальщики WannaCry и NotPetya атаковали, в частности, МВД и «Роснефть».