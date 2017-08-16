Apple планирует инвестировать около $1 млрд в производство оригинального видеоконтента. В 2018 году средства будут потрачены на производство 10 сериалов и телешоу, передает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. По сравнению с конкурентами это достаточно мало, например Netflix только в 2017 году планирует направить на те же цели $6 млрд, а всего в среднесрочной перспективе инвестиции компании в производство контента составят $15 млрд. В JPMorgan считают, что расходы Amazon на производство сериалов и фильмов составят до $4,5 млрд. в текущем году (миллиарда Amazon хватало в далёком 2013 году). 2 миллиарда на контент израсходовало за прошлый год HBO.

Кино-бюджетом Apple будут управлять бывший глава Sony Pictures Television Джаме Эрлихт и Зак Ван Амбург, также выходец из Sony. Данных о том, какой именно контент собирается снимать Apple, нет. В среднем инвестиции в съемку комедийного сериала оцениваются в $2 млн за серию, драматических сериалов — до $5 млн. Высокобюджетные проекты уровня «Игры Престолов» требуют инвестиций более $10 млн за один эпизод.

Apple уже продает доступ к кино и телешоу через сервис iTunes. В 2016 году это подразделение получило выручку в $4,1 млрд, однако его доля на рынке аренды и продажи видеоконтента в США (этот рынок считается отдельно от Netflix, предлагающего доступ к стриминг-видео по модели ежемесячной подписки) продолжает падать, она снизилась с 50% в 2012 году до 35%. Структуры Apple владеют более чем $261 млрд наличными, WSJ считает, что корпорация может легко увеличить бюджет на производство кинопродукции, если сочтёт, что эти инвестиции ей помогут.