"Медуза" собрала хронологию претензий российских властей к новостным агрегаторам. От первых законопроектов 2016 года, после которых Яндекс.Новости отказались включать в сюжеты сообщения незарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ, до инициатив августа 2019. Когда руководство Госдумы снова заявило, что намерено всерьез обсудить принятие законопроекта об ограничении права иностранцев владеть крупными российскими сайтами.
Это произошло на фоне появления в топе новостей неприятного для депутатов сюжета "фейковой" новости. После происшествия Яндекс, в очередной раз, отказался взять на себя функции СМИ и перенёс ответственность за формирование сюжета на издания публикаторы, зарегистрированные в Роскомнадзоре.
Следует заметить, что ещё в 2014-м экс-руководитель Яндекс.Новостей Лев Гершензон предположил, что власти не разрешат Яндексу закрыть топ-новостей, даже если сама компания решит свернуть функционал: "У этого блока — телевизионная аудитория. Большинство людей не читают подробности: как увидели, так и поняли. Власти всегда этого хотели […]".
Тем не менее, Яндекс сейчас рассматривают различные варианты судьбы сервиса в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие, рассказал источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией.
В 2016-м такие интернет-проекты, как Google, Яндекс, ВК, Mail.ru, YouTube обогнали лидирующий "Первый канал" по MAU и DAU. Через год, на фоне усиления роли регулирующих органов, Яндекс.Новости покинули Татьяна Исаева и Сергей Рубаков. Делать "телевизор" руководители проекта не захотели, а старые "Новости" де-факто оказались под запретом.
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Там проблема не в усилении регулирования. Усиление регулирования — это следствие.
А проблема в том, что ультралиберальный средний менеджмент Яндекса использовал и использует имеющийся у них технологический и медийный рычаг для продвижения своей либеральной повестки и улучшения мира в своём понимании.
Напомню некоторые (далеко не все) героические вехи:
— Сначала они это делали в рейтинге блогозаписей.
Возник скандал с ручным подъёмом записи про то, что Красная Армия была армией насильников — ровно на 9 Мая.
Подъём там был ручной, потому что запись ни по одному параметру не заслуживала попадания в десятку и набрала просмотры только после принудительного поднятия в топ Яндекса.
Рейтинг записей в итоге закрыли от греха. Подонка, который это сделал — не наказали (либо нам это не известно).
— Потом, после следующих скандалов, закрыли и рейтинг блогов, который также был скомпрометирован, самими сотрудниками Яндекса, примерно тем же способом.
— Потом Яндекс в 2008 году — в середине августа, заметим — наливал с Яндекс.Новостей трафика прогрузинским СМИ — Фонтанке, Эху Москвы, Эху Москвы в Екабурге, Ленте.
Последовал разговор о покупке Яндекса Усмановым и Мильнером, потом, после кризиса на бирже в сентябре, переговоры сместились в сторону золотой акции. Её продали Сберу зимой 2009.
— Сотрудники Яндекса не унимались: в 2012 они продвигали протесты Навального на голове Яндекса, в пятёрке главных новостей. И сами сотнями ходили на митинги. Начались законодательные движения в сторону ответственности инфопосредников.
— Закрыли поиск по блогам совсем, теперь он — часть обычного поиска, не знает про время публикации, неработоспособен.
— Недавно это началось снова, они не понимают, а скорее — не знают истории, все либерасты у рубильника — новые. Ну вот и допрыгались.
Помогли акционерам.
Думаю, с Дзеном будет та же фигня: там есть эта прослойка манипуляторов, они уже всовывают пропаганду среди прочей мути, надо ждать скандалов и оргвыводов. А ведь проект делался для денег.
В итоге будут приняты законы и об 80% собственности, и об ответственности информационных посредников за контент. Да, Дорогие Редакции ™ опять отправятся на улицу.
А медийные хомячки будут пищать в бложеках, что «Яндекс уже проиграл через четыре года» и «поравалить, свободы не будет».
А не надо использовать служебное положение для политической борьбы. Пиши в блоге огненные посты про Крававый РПрижым (если копропративный пиар разрешит), ходи на миллионные митинги на полторы тыщи человек, бейся с ментами слабыми ручками под камеры, цепляйся ботинками за асфальт, улыбайся в камеру, делай селфи в автозаках. Ну, если скучно, и смузи, митболы, марихуана, офисный промискуитет и езда на скутере больше не заводят.
Но не используй доставшийся тебе по службе технический доступ к национальному, системообразующему сервису для десятков миллионов людей в своих узких политических интересах. Вроде простая вещь, понятная — но недоступная ИТ-хипсторам.
«Медуза» собрала хронологию претензий российских властей к новостным агрегаторам"
Нет, это неверно, там практически ничего нет про претензии. Там про последствия этих претензий — законопроекты и законодательные акты.
Что именно мухлевал Яндекс с новостной повесткой и как — в статье аккуратно обошли. Суть конфликта выхолощена.
>> Но не используй доставшийся тебе по службе технический доступ к национальному, системообразующему сервису для десятков миллионов людей в своих узких политических интересах. Вроде простая вещь, понятная — но недоступная ИТ-хипсторам.
ну дык чо ж проще? Надо понабрать вместо этих либерастных хипсторов — простых, надежных, лояльных людей. На такие з\п да еще и с проживанием в Мск найдется, думаю, масса желающих с регионов. Можно даже и военнослужащих срочной службы, например.
в т. ч. и биологически и генетически? Ну темболее раз такая фигня происходит из раза в раз?
Както не скрещивается у новомичуринца конь и трепетная лань. Может, нужно сперва изучить вообще как мир устроен,
Либо надо соразмерить хотелки и желания с реалиями — в массе стран нету этих самых мирового уровня поисковиков да и прочих ресурсов и достижений, зато тишь гладь и благодать. Ничего не меняется столетиями. И тоже есть в этом свои плюсы.
У иных народностей вообще нет других проблем кроме как столетиями решать разночтения в какихто там проблемах 1500 лет назад возникших. Бегают в кальсонах на босу ногу, с вытаращеными глазами и всклокочеными бородами. Зато по нескольку жен. Ни до каких там технологий либо развитий вообще руки не доходят. Что привезли в обмен на выкопанное из земли на том и спасибо. Забот зато нет вообще.
А мы какбы в этом смысле целеполаганий оказались промежду здесь. И никакого плану либо внятного изложения их не происходит. Ибо для этого тоже потребны какието там теоретики, философы и прочее, а они могут оказаться тоже хипсторами, но просто возрастными.
>А проблема в том, что ультралиберальный средний менеджмент Яндекса использовал и использует имеющийся у них технологический и медийный рычаг для продвижения своей либеральной повестки и улучшения мира в своём понимании.
После обавала нац.валюты в два раза (тогда как достаточно было уронить ее наполовину для компенсации падения цен на нефть/газ) и пенсионной реформы, уже всем понятно, что государство инструмент насилия правящего класса (олигархов).
Любой патриот обязан пинать этот инструмент, так он делает в 100 раз больше для благосостояния страны и ее устойчивости, чем любой охранитель. С каждым пинком, олигархи вынуждены больше делиться с плебсом, чтобы не потерять все.
Что касается 9 мая, то это один из главных стержней нашего общества, его трогать нельзя, совсем. Трогают его либо глупые, не понимая, что инструмент нужно отнимать у олигархов, а не ломать его, либо откровенные враги, т.е. не либералы, а либерасты, мечтающие о победе США над всем миром.
Также глупо кидаться на красную тряпку олигархов — Путина.
9 мая достаточно легко отобрать у олигархов, ведь не за капиталистов — олигархов деды кровь проливали.
Любой патриот обязан пинать этот инструмент,
Дурак ты, Демидов, какое-то время притворялся, но ты классический либеральный хомяк, пищевая масса революции. Такие как ты послужили мясом в 1789, 1916, 1934, 1991
и т. п.
Жизнь, я думаю, тебя накажет, как наказала всех твоих единоутробных хомяков в те года.
Идиот, давай, попробуй поживи без государства, любитель пинать государство. Поезжай в Ливию, балбесина. Или в ЦАР-Сомали-…
И ведь социальная страта классическая — мелкая буржуазия, роющая себе яму, оттопырив жирную оконечность.
Я понимаю, что ты не имел, что ты так, что перегнул, что ты за 9 Мая, что ты…
и т. п. Просто за такие слова «пинать государство» — пора уже давать по башке.
Игорь Станиславович, вы мелко мыслите, вероятно ваш красный вертолет ограничивает полет мысли и заставляет вас быть охранителем любой ценой!
Общество состоит из элиты и трудовой массы, представьте ситуацию, что в масса состоит целиком из одобрямс, все стройными колоннами глотают внушения разжиревшей элиты, что нужно затянуть пояса, враг у ворот и все такое.
Чем это все закончится? Я думаю, тотальной деградацией элиты, которая станет неспособна решать элементарные вопросы, а так как мы живем в окружении «добрых» соседей, то закончится это все попыткой соседей пощупать нас за фаберже, т.е. миллионами жертв.
Кто тогда больший патриот получается, пинающий «аппарат насилия» или охранитель-одобрямс?
Лично я не верю, что Лев Гершензон, ярый и убежденный борец с «режимом Путина», не использовал свое положение для подкрутки Яндекс.Новостей. И на выход его попросили скорее всего именно за это.
9 мая, как и 1812 год (и прочие даты спасения мировой конкуренции), это не повод выпить/закусить/отдохнуть культурно и точно это не должно быть инструментом олигархов для убеждения плебса потерпеть.
9 мая это напоминание о том, что такое Россия.
Россия как Луна, находясь чуть в стороне от мира, она уравновешивает его, столетиями сохраняет мировую конкуренцию во имя прогресса.
Только прогресс дает шанс человечеству успеть стать космическим видом, прежде чем прилетит очередной астероид или проснется супервулкан, иначе жизнь не имеет никакого смысла, даже чисто теоретически.
Что касается революционеров, то они как хирурги, либо отрезают поразившую гангреной часть тела, спасая весь организм от смерти, либо в случае неуспеха, приводят весь организм в тонус, мобилизуют его.
Из чего можно сделать вывод, что настоящий патриот, всегда революционер.
>И ведь социальная страта классическая — мелкая буржуазия, роющая себе яму, оттопырив жирную оконечность.
Лучше быть мелкой буржуазией, чем как вы, быть крупной буржуазией, но мыслить как мелкая буржуазия, т.е. смотреть не дальше своего носа.
Наша система деградирует каждый день, несется в пропасть на всех парах, ей необходим настоящий 37-ой, т.е. почти полная замена элиты, либо она докатится до 1917-го.
>> Россия как Луна, находясь чуть в стороне от мира, она уравновешивает его, столетиями сохраняет мировую конкуренцию во имя прогресса.
Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что, дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество…
>Такие как ты послужили мясом в 1789
Странно, почему французы не причислили к лику святых людовика 16?
Такая же тряпка как николай2 был, за счет чего французы быстро управились с назревшими изменениями (как мы), а не как голландцы сто лет мучились.
>> Странно, почему французы не причислили к лику святых людовика 16?
французы на минуточку католики. И все ихние причисления к ликам — только через Рим. А гугенотов они выдавили (да собсно у протестанотов святых и нет как класса). Это во первых.
и т. д. Хотя на самом деле все было тупо просто и конкретно: орден Тамплиеров выполнял функции фин.системы и банковской сети (в отличие от например Госпитальеров, кои упирали на венно медицинские специализации).
А основная причина — в том что эта казнь была просто завершением длительных разборок относительно жестокого поголовного и быстрого истребления ордена Тамплиеров предком данного персонажа совместно с тогдашним одним из Пап. (было несколько одновременно в рамках конфликта).
Это обычно романтизируют и всячеки туда запихивают всякую мистику, масонство
Некрепкая, но цепкая и растущая сеть еврейских банкиров сделала этот комплексный заказ вышеперечисленным монархам и они его ударно выполнили. Мало того, папским указанием после этого христианам было вообще запрещено заниматься банковской или ростовщической деятельностью. Т.е. была продана полная монополия и зачищены конкуренты.
Это настолько было грубо и прямо проделано, что пришлось сочинять тучи небылиц и всяких окультных сказок, даже литературные произведения всякие. Да и по сей день это както пытаются романтикой завуалировать, ибо если назвать вещи именами то народ может взбудоражится там.
Католики гибкие ребята (индульгенции, отношения с Гитлером
и т. д.), если бы французы захотели и собрали достаточно средств, людовика 16 причислили бы к лику святых без всяких проблем.
Что за каша у вас из тамплиеров?
Французкая революция прошла по классическим канонам, когда главный революционер — действующая власть.
Власть во Франции времен людовика 16 деградировала по всем фронтам, проиграла все войны, растратила все деньги (одна поддержка американцев чего стоила).
Попытались качественнее выжать экономику через значительную переделку налоговой системы, оказалось, что власти тухленького короля уже было не достаточно, потребовалось поиграть в демократию (генеральные штаты) и гластность, а там уже понеслось и завертелось…
На перестройку СССР-а похоже начало французской революция)))
«лично я не верю, что Лев Гершензон, ярый и убежденный борец с «режимом Путина», не использовал свое положение для подкрутки Яндекс.Новостей»
Я про конкретно Гершензона не знаю. Но мог подкручивать — они все там подкручивали, кто имел доступ к ручкам.
Надо понимать, что Яндекс раньше был сектой, со своей жёсткой этикой, кармой, трудовым кодексом и всем таким — но подмешивать либерализма в медийный выхлоп родного сервиса этой этике не противоречило. Спамом заниматься, наглой дистрибуцией, жёлтыми новостями — раньше было нельзя (сейчас-то уже можно). А улучшать мир — можно было всегда.
И ручки — были, да и сейчас есть.
На публику, естественно, рассказывали про «у нас работают только роботы», «у нас нет редакции» и «никаких инструментов для редактирования новостей на голове и в Яндекс.Новостях нет».
Я тогда как-то спросил (не Гершензона, он не был главным по новостям) — вот все роботы работают с какой-то точностью, то есть могут иногда давать ошибки; так вот, если в результате такой ошибки робота на морде Яндекса окажется популярное неприличное слово из трёх букв (у которого первая буква как в слове «хлеб», последняя, как в слове «май», а средняя как в слове «хуй»), то сколько минут оно провисит на морде Яндекса?
Ответом было красноречивое молчание. Потому что не провисит долго — средства такого редактирования и соответствующая редакция головной страницы там точно есть, как у любого сайта или интернет-сервиса.
>И на выход его попросили скорее всего именно за это.
Нет, вряд ли. Он уволился довольно давно, тогда Яндекс довольно сильно упирался и боролся за своих, контакты с АП были вялые и редкие, неохотные.
Я всегда считал, что Гершензон должен был сделать пресс-портреты и не смог. За это и уволили.
Он пришёл, кажется, из Интегрум-Техно со своей якобы великой технологией семантического анализа и извлечения объектов. Но пресс-портреты так и не заработали, извлечения фактов из СМИ — не получилось.
В Яндексе того времени за плохое программирование всё-таки увольняли, даже в доску своих. Сегалович ещё был жив и вообще.
Дальше Гершензон стал делать что-то такое же, с другими выходцами и выходицами из Яндекса, какой-то «умный поиск», только standalone, где-то за границей — кажется, опять не получилось. Давно ничего не слышно.
> Он уволился довольно давно, тогда Яндекс довольно сильно упирался и боролся за своих, контакты с АП были вялые и редкие, неохотные.
В 2012 году, внезапно и в никуда в общем-то.
Вроде вот сюда:
https://secretmag.ru/business/trade-secret/gershenzon.htm
«…Идея специализированного поиска по каталогам озарила Гершензона, когда он ещё работал в «Яндексе». Там он отвечал за вертикальный поиск — выдачу на собственных проектах «Яндекса», и предлагал встроить индексацию каталогов в «Яндекс.Маркет». Но в конце 2012 года Гершензон ушёл из компании («Руководство не разделяло мои взгляды на то, как должна развиваться компания») и начал собственное дело….»
Сайт есть, слова все такие правильные.
https://detectum.com/ru/
Умная поисковая строка для e-commerce
— ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ
ЗАПРОСА
— ИСПРАВЛЕНИЕ РАСКЛАДКИ
И ОПЕЧАТОК
— ПОИСК ПО НЕСКОЛЬКИМ
ПАРАМЕТРАМ
— ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
С РАЗМЕРНОСТЬЮ
— ПОДСКАЗКИ И АВТОЗАПОЛНЕНИЕ
В ПОИСКОВОЙ СТРОКЕ
— ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
— РАНЖИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ
ВЕРОЯТНОСТИ ПОКУПКИ
— РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА
МОЖНО ОТФИЛЬТРОВАТЬ
Алгоритм сопоставляет слова поискового запроса
важным параметрам товаров — разбирает запрос,
как при расширенном поиске.
Вот эта формулировка «не сошёлся с руководством во взглядах на пути развития компании», относится к Сегаловичу. Мне Илья тогда сказал просто «Лёва не справился, он хороший, умный, но не справился».
Странный разговор, не очень понятно о чем — по митингу 10 августа яндекс долго показывал 12000 по данным полиции и 22 по данным белого счетчика, хотя по ссылкам уже у белого счетчика было 50−60000…