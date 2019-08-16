"Медуза" собрала хронологию претензий российских властей к новостным агрегаторам. От первых законопроектов 2016 года, после которых Яндекс.Новости отказались включать в сюжеты сообщения незарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ, до инициатив августа 2019. Когда руководство Госдумы снова заявило, что намерено всерьез обсудить принятие законопроекта об ограничении права иностранцев владеть крупными российскими сайтами.

Это произошло на фоне появления в топе новостей неприятного для депутатов сюжета "фейковой" новости. После происшествия Яндекс, в очередной раз, отказался взять на себя функции СМИ и перенёс ответственность за формирование сюжета на издания публикаторы, зарегистрированные в Роскомнадзоре.

Следует заметить, что ещё в 2014-м экс-руководитель Яндекс.Новостей Лев Гершензон предположил, что власти не разрешат Яндексу закрыть топ-новостей, даже если сама компания решит свернуть функционал: "У этого блока — телевизионная аудитория. Большинство людей не читают подробности: как увидели, так и поняли. Власти всегда этого хотели […]".

Тем не менее, Яндекс сейчас рассматривают различные варианты судьбы сервиса в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие, рассказал источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией.

В 2016-м такие интернет-проекты, как Google, Яндекс, ВК, Mail.ru, YouTube обогнали лидирующий "Первый канал" по MAU и DAU. Через год, на фоне усиления роли регулирующих органов, Яндекс.Новости покинули Татьяна Исаева и Сергей Рубаков. Делать "телевизор" руководители проекта не захотели, а старые "Новости" де-факто оказались под запретом.