Если Google обяжут выплачивать прогрессивную неустойку за отказ разблокировать канал «Царьграда», компания не будет исполнять российское законодательство, заявил Google в пояснении к апелляционной жалобе, которую сегодня рассматривал российский арбитражный суд. В апреле «Царьград» уже выиграл суд, который тогда вошёл в историю как первое дело против Google, рассмотренное в российской юрисдикции. Суд велел Google разблокировать аккаунт, вернуть весь контент и включить его монетизацию. Кроме того, «Царьград» хочет компенсации за время блокировки, когда канал было монетизировать невозможно.

Назначение штрафа, заявил Google, влечёт «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом»: компания не сможет выполнять требования 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающий распространение детской порнографии, информации о способах изготовления наркотиков, совершении суицида и призывов к массовым беспорядкам.

Google заявлял о желании достичь мирного соглашения с изданием, но последнее написало, что переговоры «завершены, по существу не начавшись». Оно разослало официальный пресс-релиз о прекращении переговоров.

Представитель обслуживающей Google адвокатской компании Baker McKenzie сказал в суде, что аккаунт вместе с контентом «уничтожен» и восстановить его нельзя. Вывод денег, заработанных на рекламе, Google тоже не может подключить в связи с решениями Управления по контролю за иностранными активами: Константин Малофеев находится под американскими санкциями.

Судебное заседание состоялось сегодня, 16 августа, но решения принято не было, суд был перенесён на 20 сентября.

«Сегодня суд достаточно определённо сказал, что если будут делаться заявления о некоем мировом соглашении, которое якобы должно стать основанием для отложения, то суд применит меру ответственности к Google», — заявил адвокат «Царьграда» Дмитрий Магоня. По его словам, «Царьград» считает, что переговоры ради переговоров вести бессмысленно.

Константин Малофеев уже распорядился штрафом, который должен будет выплачивать Google, и собирается потратить его «на создание видеохостинга, альтернативного вражеской платформе YouTube». За семь месяцев сумма неустойки достигнет 94 триллионов рублей, подсчитали юристы Google.