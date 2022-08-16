Сбербанк сменил название компании, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие гаджеты с голосовым помощником «Салют», исключив из него слово «Сбер». ООО «СберДевайсы» в середине июля сменило название на ООО «СалютДевайсы». В компнии утверждают, что речь идет только о переименовании юридического лица: «Решение принято в связи с расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника "Салют" за счет B2B-решений». Источники говорят, что переименование может быть связано с ограничением работы компании в условиях санкций. Они утверждают, что SberDevices «фактически потеряла возможность закупать в нужном объеме зарубежные IT-решения».

По словам одного из источников, Сбербанк также рассматривает более серьезное дистанцирование от SberDevices, отмечая, что интерес к покупке подразделения проявляют российские IT- и телеком-компании. Сбербанк собирается сфокусироваться на развитии основного бизнеса: «Банк формально выйдет из всего непрофильного, поэтому развитие ассортимента смарт- и прочих потребительских устройств сворачивает». Утверждают также, что из SberDevices «уже начинают увольняться сотрудники». По данным HeadHunter, в течение последнего года на сервисе с указанием опыта работы в резюме SberDevices или «СберТеха» было 3,3 тыс. сотрудников, из них 1,7 тыс. без статуса поиска работы, 203 — в активном поиске, 376 рассматривают предложения и 1050 не ищут работу.