«Коммерсант» опубликовал подробное изложение кейса администраторов Telegram-каналов Ольгы Архаровой и Инны Чуриловой м журналиста Александры Баязитовой. По версии обвинения, обвиняемые занимались управлением трех крупных каналов финансовой тематики: «Адские бабки» (принадлежал Баязитовой), «Финансовый караульный» (Ольги Архаровой) и «Небрехня» (Инны Чуриловой, позднее был продан). Баязитова находила информацию и выполняла функции корреспондента и главного редактора. Менеджеры Архарова и Чурилова подыскивали клиентов, готовых оплатить скрытую рекламу или антирекламу. Зимой 2022 года Баязитова, как пояснили ее коллеги, заинтересовалась биографией старшего вице-президента ПСБ Александра Ушакова, у которого была судимость, и он этот факт пытался максимально не афишировать. В мае 2022 года, когда тема о судимости банкира прозвучала в «Адских бабках» трижды, Ушаков через чат-бот канала связался с его администратором Чуриловой, а затем к обсуждению подключилась помощница банкира по имени Марина.

С ней Чурилова и Баязитова договорились о снятии с канала двух уже написанных заметок за 70 тыс. руб. и установке месячного блока на фамилию Ушакова еще за 350 тыс. руб. 18 июля, как утверждают обвиняемые, они напомнили Марине о скором окончании срока блокировки. Чурилова при этом пояснила, что готова пролонгировать договор на тех же условиях — 350 тыс. руб. в месяц — и даже снизить цену до 300 тыс. руб. в случае покупки квартального «абонемента». Банкир вместо этого обратился с заявлением в полицию, позднее дело перешло в СКР, так как Баязитова является членом избирательной комиссии Юго-Восточного округа Москвы, поэтому разбираться с ее делом по закону может только СКР. После этого уже под контролем оперативников представители Ушакова договорились о квартальном блоке на упоминания его персоны за 1 млн 200 тыс.

Ранее источники указывали, что решение привлечь к делу силовиков принимал не Ушаков, а директор по особым поручениям Василий Бровко, который фактически занимается внешними коммуникациями всех структур «Ростеха», якобы конкретно к Баязитовой у него были претензии по поводы нескольких невыполненных ей «джентельменских соглашений» не связанных с ПСБ. В любом случае, очевидно, что дело трех администраторов Telegram-каналов скорее всего не является исключительно инициативой одного недовольного банкира с сомнительным прошлым и на рынке платного «размещалова» а экономических и политических Telegram-каналов намечается передел сфер влияния, пока не совсем ясно, в чью пользу.