Парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Перед внесением такого важного законопроекта, меняющего и правила рынка, и правила жизни (сейчас онлайн-торговля алкоголем запрещена), необходимо оценить, что скажут об этом люди, говорит близкий к АП источник «Ведомостей». Он считает, что в целом граждане воспримут инициативу позитивно, хотя еще предстоит проработать некоторые моменты, на которые уже указали ведомства, в том числе Минфин. В июне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия») уже направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в правительство. Но после заключения Минфина он отозвал его и обсуждение инициативы застопорилось.

Минфин внес ряд предложений, которые хотел бы включить в законопроект. Одно из них заключается в необходимости предусмотреть ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области розничной продажи алкоголя. Ее, по мнению ведомства, должен нести именно продавец, реализующий алкогольную продукцию дистанционным способом, «вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку». Это означает, что при размещении витрин магазинов на платформе какого-либо маркетплейса ответственность за любые нарушения, например продажу несовершеннолетнему или же доставку в ночное время, будут нести именно продавец и магазин, а не площадка-маркетплейс. Маркетплейсы поддерживают точку зрения Минфина, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и др.) Артем Соколов. Также готова участвовать в онлайн-продажах алкоголя и «Почта России». Почтовый оператор уже подготовил свою инфраструктуру к продажам в рамках эксперимента, обсуждение которого было инициировано президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2021 г. Эксперимент предполагал продажу только российских вин через сайт «Почты» с ноября 2023 г. и в течение трех лет, но соответствующий законопроект так и не был принят.