МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. Это ускорит разыскные мероприятия, но может привести к злоупотреблениям.

В качестве одного из аргументов за изменение ведомство приводит статистику увеличения количества преступлений с помощью VPN. Их 22% от всех выявленных за 2022 год преступлений. Эксперты "Коммерсанта" напоминают, что решение о доступе к переписке у суда всё равно придётся получать, пусть и постфактум.

Представитель F.A.С.С.T. (ранее Group-IB) считает, что поправки "позволят устранить правовую коллизию, когда иностранные IT-компании хранят данные россиян физически за пределами страны, а сотрудники полиции по закону имеют право работать только в РФ".