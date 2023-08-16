В американском штате Иллинойс финансово защитили детей, чьи родители-инфлюэнсеры выкладывают с ними видео в интернет. Дети младше 16 лет должны будут получать процент от заработка родителей на контенте в зависимости от частоты своего появления в нём. Деньги отправляются в специальный траст и становятся доступны ребёнку после совершеннолетия. Ожидается, что другие штаты могут принять похожие законы, например, Вашингтон уже таковой рассматривает.
ITSumma представила систему управления отпусками ITS Vacation Причины и последствия украинского кризиса — лекция профессора политологии чикагского университета Джона Миршаймера 24 Фейковое цунами. Как распознавать фейки про спецоперацию на Украине 61 Доклад Ашманова: как заставить платформы отказаться от плохого контента 189 Пять главных ошибок в разговоре о средствах массовой информации. Для начинающих 25
Обсуждаемое
Цифровой рубль ЦБ можно будет протестировать уже в августе Telegram обогнал «ВКонтакте» по средней дневной аудитории Создатель фейкового приложения «Мой донос» слил всё, что прислали пользователи Reuters: власти боятся, что национализация «Яндекса» спровоцирует отток IT-кадров В Avito обнаружили рост спроса на разработку и продвижение сайтов
Добавить Нет комментариев