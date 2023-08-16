В американском штате Иллинойс финансово защитили детей, чьи родители-инфлюэнсеры выкладывают с ними видео в интернет. Дети младше 16 лет должны будут получать процент от заработка родителей на контенте в зависимости от частоты своего появления в нём. Деньги отправляются в специальный траст и становятся доступны ребёнку после совершеннолетия. Ожидается, что другие штаты могут принять похожие законы, например, Вашингтон уже таковой рассматривает.