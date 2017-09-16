Российский рынок электронной торговли в сегменте одежды, обуви и небольшой электроники умрет в течение ближайших двух лет, — передал Inc. мнение президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), управляющего партнёра ГК «220 Вольт» Алексея Фёдорова.

Ассоциация подготовила статистику по первым шести месяцам 2017 года: доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта, 90% покупок россиян за границей обслуживает Китай, в основном — AliExpress. Магазин рассчитывает открыть в России собственные склады, когда время доставки сократиться до одного-двух дней «это станет настоящей катастрофой для российских компаний», — предсказал Фёдоров и подвёл итог полугодию:

«Рост количества зарубежных посылок на 49% однозначно указывает, что российское государство сделало ставку на наших зарубежных конкурентов и не желает ничего менять, глядя на завоевание китайцами российского рынка. По ряду направлений российскому e-commerce осталось жить всего два года: в 2020 г. мы не увидим ни одного магазина с российскими владельцами, торгующего небольшой бытовой техникой и электроникой или одеждой».

В самом конце 2016 года Фёдоров уже оценивал прогнозируемую продолжительность жизни магазинов с российскими владельцами, как и сейчас им оставалось жить 2 года (то есть живых российских бизнесов не должно было остаться к концу 2018).

В апреле 2017 AliExpress действительно пообещал корреспондентам «Коммерсанта» доставлять покупки «на следующий день» жителям 20 крупнейших городов РФ (25% населения России), а за «один-три дня» покупки смогут попасть к покупателям из 50 более мелких городов (две разновидности быстрой доставки покрывают регионы, где проживает 40% населения России). Прежде всего китайский магазин размышлял о быстрой доставке продукции глобальных брендов: Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Philips, но готов расширять список товаров, которые можно купить и получить быстро. Логистику обеспечит компания Cainiao, как и AliExpress входящая в Alibaba Group.

Спустя 3 месяца отечественный Яндекс.Маркет решил отчасти скопировать модель AliExpress. Гендиректор «Маркета» Максим Гришаков объявил, что «Маркет» арендует склады, поместит на них товары подключённых продавцов и будет контролировать доставку (конкуренты из Cainiao планируют тоже самое: координировать деятельность логистических, фулфилмент- и складских компаний, но в интересах Alibaba Group).