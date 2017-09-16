Windows-версия Яндекс.Браузера, по желанию пользователя или администратора научилась делать попытки соединения с сайтами, использующими шифрование по ГОСТу, с помощью SSPI (интерфейс в Windows между программами и провайдерами безопасности). Ранее Яндекс.Браузер, без отечественного шифрования, попал на компьютеры Правительства Москвы и «Сбербанка», а о работе с отечественным шифрованием заявляли только конкуренты «Яндекса» — авторы ростелекомовского браузера «Спутник». В 2016 «Ростелеком» сфокусировал «Спутник» на услугах для для государственных и окологосударственных структур, а летом 2017 президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уточнил, что «Спутник» могут сделать обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях, так как вся альтернативная продукция — западная (отечественный браузер «Яндекса» до настоящего момента тоже мог использовать исключительно стандартное шифрование, то есть заведомо не российское) и потенциально удобна для шпионажа:

«Мы обсуждаем сейчас использование в первую очередь браузера для нужд государственных органов и органов государственных корпораций. И это, в том числе, связано с вопросами информационного суверенитета страны, поскольку все браузеры западные и вся информация о том, кто куда заходит и какую информацию получает, она в общем оказывается за пределами Российской Федерации», — сообщил в июне журналистам Осеевский, отвечая на вопрос RNS.

Включение необязательного шифрования по ГОСТу в настройках Яндекс.Браузера версии 17.9.0.208 1 под Windows (по умолчанию выключено)

В 2017 году авторы Яндекс.Браузера и их партнёры из «ЛАНИТ-Интеграции» среди прочих разновидностей начали распространять корпоративную версию приложения — её выпуск подтолкнуло Правительство Москвы, которое с февраля централизованно переходит на отечественный продукт. В апреле Яндекс.Браузер стал корпоративным браузером «Сбербанка» (банк — близкий бизнес-партнёр поисковика: 1, 2, 3).

Годом ранее в мае 2016 представитель «Яндекса» заявил «Коммерсанту», что компания не создаёт версию Яндекс.Браузера, где применяются российские алгоритмы, согласованные с Минкомсвязью и ФСБ. В свою очередь принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник» тогда подтвердил создание браузера с шифрованием по ГОСТу.

В конце августа 2017 года глава ростелекомовского проекта «Спутник» Максим Хромов рассказал «Известиям», что их браузер поддерживает отечественные SSL-сертификаты и готов к пилотному тестированию.

Госоператор проверит работу системы безопасности на собственном поисковом, новостном и картографическом сайтах: «Если браузер [посетителя сайта] поддерживает отечественное шифрование, то будет использовано оно. В противном случае будет подключение через иностранные SSL-сертификаты», — объяснил ближайшие планы Хромов. Советник президента РФ Герман Клименко добавил тогда, что пилотные испытания российского шифрования пройдут и на несопоставимо более популярном, чем собственные сервисы «Ростелекома», портале Госуслуг (разработку портала координируют структуры того же «Ростелекома»).

Технически Яндекс.Браузер и ростелекомовский «Спутник», для поддержки ГОСТа, используют похожую связку систем. Один из руководителей разработки Яндекс.Браузера Роман Иванов объяснил:

В Яндекс.Браузере нет встроенного шифрования по ГОСТу, но мы тестируем в бета-версии экспериментальную поддержку SSPI-провайдера ГОСТ-шифрования, если он установлен на данном компьютере с ОС WIndows. В релизной версии это отключено. Более простыми словами: если у пользователя на компьютере установлен, скажем, «Крипто Про», а также необходимые сертификаты соответствующих российских УЦ, то при включении поддержки SSPI ГОСТ в Яндекс.Браузере можно будет пользоваться сайтами, которые предпочитают шифрование по ГОСТ SSL.

У «Спутника» использовалась похожая схема — но в ней провайдер SSPI «Крипто Про» сразу включён в инсталятор специализированной версии браузера.

На завершающейся неделе два человека, по заверениям «Дождя» близких к кремлевской администрации, и один сотрудник «Яндекса», рассказали телеканалу, что офис «Яндекса» якобы посетит президент Путин. По их словам визит президента запланирован в преддверии празднования 20-летия «Яндекса» (23 сентября). Весной 2014 года Путин рассказал, что по его представлениям «Яндекс» создавался под давлением американцев и европейцев, а не как обыкновенная российская компания. Офис разработчиков популярной поисковой машины и экзотического пока браузера с редким подключением к шифрованию по российскому ГОСТу Путин посетит впервые. Широкого анонса шифрованию по ГОСТу «Яндекс» пока не делал.