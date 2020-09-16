Заморозившая все счета клиентов в феврале этого года ePayments готовится возобновить работу. Платёжная система популярна у российских фрилансеров, работающих на европейских заказчиков, и не только. ePayments работает через британский банк, а у Великобритании с российскими налоговыми органами отсутствует автоматический обмен финансовой информацией (есть по запросам).

До февраля 2020 года на ePayments можно было принимать платежи в криптовалюте и выводить их в фиат. После перезапуска она с криптовалютами работать не будет. До февраля цифровые активы появлялись в 20% транзакций.

Что станет с принадлежащей компании криптобиржей DSX -- пока неясно. На ней заморозили ввод и вывод средств в те же дни, когда закрылась ePayments, но пользователи успели устроить панику и вывести значительную часть активов.

Временное закрытие сервиса произошло, по словам компании, из-за необходимости привести систему в соответствие с требованиями Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). Последняя провела проверку и выявила нарушения в механизмах идентификации и препятствования отмыванию денег

Отказ от криптовалют станет не единственным сокращением функциональности. Физические лица смогут получать оплату только от компаний и отправлять деньги только на собственные счета. Клиентам придётся заново пройти идентификацию и подтверждение личности, добавилась биометрическая идентификация и улучшенный мониторинг счетов.

Прежде чем получить доступ к счетам, придётся не только заново отправить личную информацию и указать цель использования системы, но и «пройти ряд проверок».