На площадках Видеосети Яндекса теперь можно задействовать новый рекламный формат -- видео, которое пользователь не может пропустить. Такие ролики размещаются только в потоковом видео.
У непропускаемых роликов такой длины сохраняется высокий уровень досмотров — не менее 62% VTR, по данным исследования Видеосети за прошлый год, и более 80% досмотров по результатам закрытого тестирования формата, которое мы провели в сентябре.
В Яндекс.Справочнике стало доступно сравнение рейтинга своей организации с конкурентами. Названия конкурентов не раскрываются, видны графики «компаний, похожих на вашу», отражающие статистику изменений рейтинга.
Рейтинг не равен среднему значению всех оценок. Каждую из них анализирует алгоритм, который определяет достоверность и объективность оценки. Затем вычисляет вес, с которым оценка влияет на рейтинг.
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Да Директ — всё. Протесты в Беларусси, наверное, не составляют и 0,01% от верещания, которое стоит в техподдержке, после выкатки нового шрото-интерфейса, где вообще ничего не то что не понятно, оно открыто не работает. У всех же принудительно выкатили?
— В первый день просто выкатили и сделали вид, что все схавают кривую поделку, не влезающую даже в экран.
— Во второй день прикрутили аж чат, устали, запыхались отвечать на сотни (миллионы?) тысяч вопросов.
— В третий день выкатили аж глагне Директа всплывающее окно с популярными вопросами, типа «Где мне поменять ставку».
.. .
— На седьмой день я лично ожидаю возвращения старого интерфейса, как с Кинопоиском.
Это кошмар, когда гуманитарии и художники проектируют интерфейсы, да ещё Директа. Одни эти шрото-полосы прокрутки, меняющие ширину чего стоят. Какой айкью надо иметь, чтобы элементы управления делать скачущими? Это же не игра 3D, это просто таблица с параметрами. На каждое движение 30 секунд подкгрузки, мигания, не знаю, кто там этим будет пользщоваться и какую техникуц надо иметь, чтобы это работало хотя бы медленно, а не просто абсолютно неадекватно.
И если даже во всплывающем окне есть вопрос типа «Где мне поменять ставку», это характеризует крайнюю альтернативную гениальность интерфейса.
экс-Адвордс уже реально смотрится неплохо на таком фоне. И всё лучше и лучше. Он хотя бы влазит в экран и ничего там не скачет. И даже не по 30 секунд грузится каждый чих, а по 10.