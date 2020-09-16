На площадках Видеосети Яндекса теперь можно задействовать новый рекламный формат -- видео, которое пользователь не может пропустить. Такие ролики размещаются только в потоковом видео.

У непропускаемых роликов такой длины сохраняется высокий уровень досмотров — не менее 62% VTR, по данным исследования Видеосети за прошлый год, и более 80% досмотров по результатам закрытого тестирования формата, которое мы провели в сентябре.

В Яндекс.Справочнике стало доступно сравнение рейтинга своей организации с конкурентами. Названия конкурентов не раскрываются, видны графики «компаний, похожих на вашу», отражающие статистику изменений рейтинга.