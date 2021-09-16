«Мы запустили систему работы с качеством контента в ОК на базе искусственного интеллекта», рассказала пресс-служба соцсети «Одноклассники».

На первом этапе система на базе искусственного интеллекта будет находить и пессимизировать в выдаче кликбейт и недобросовестные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующий и вводящий в заблуждение контент. Группы, которые публикуют много такого контента, будут получать временный или постоянный запрет на попадание в ленты пользователей. В дальнейшем система будет расширяться другими инструментами повышения качества контента в соцсети.

Руководитель продуктов Лента и Рекомендации соцсети Вадим Гуров напомнил, что в этом году она взяла курс на «повышение качества ленты пользователя». Ещё в прошлом сентябре анонсирована «оценка качества контента в группах» искусственным интеллектом. Видимо, после нововведений, стимулирующих повышать вовлечение подписчиков, появились способы борьбы с излишней стимуляцией.

На днях «Одноклассники» добавили новые способы заработка для авторов контента: появилась «единая платформа для монетизации авторов в соцсети с помощью подписчиков».

В начале сентября «Одноклассники» и ВКонтакте объявили о борьбе с фейками. В тестовом режиме планировалось помечать плашкой «Информация может быть недостоверной» утверждения, что земля плоская, вакцины вызывают аутизм, а мёд лечит рак (редакции Roem.ru пока не удалось увидеть такой пометки в ВК).

Тогда же, в начале сентября 2020 года, о запуске программы факт-чекинга в «Дзене» объявил Яндекс. Группа экспертов должна была оценивать «стремительно набирающие популярность посты», получающие широкий охват и посвящённые острым темам.