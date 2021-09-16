На конференции «Mobile 360» в Москве обсудили вопрос радиофобии: боятся ли граждане 5G и нужны ли им сети нового поколения. Представитель «Билайна» рассказал, что количество атак на их вышки выросло в 16 раз за последние три года, «а 22% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья».

В свою очередь, Тимофей Ви из государственной АНО «Диалог» заверил аудиторию, что 5G-фобия побеждена, ушла из повестки и превратилась в тему для шуток. Поспособствовала этому просветительская компания «Диалога» (это «российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом»).

«Сейчас мы видим, что тема 5G практически полностью ушла из фейковой повестки. Теперь фейки о 5G являются уделом антиваксеров и конспирологов, а большинство опубликованных в соцсетях роликов на эту тему воспринимаются с юмором. Однако остаются и те, кто опасаются 5G, мы с этой аудиторией работаем, но в целом, хотелось бы сказать, что Россия пережила фейки о 5G, Россия готова к 5G».

Россия к 5G готова, но новое поколение связи пока не слишком востребовано, заметил представитель Veon.

«Большая проблема в том, что мы не всегда понимаем, что можно сделать такого с технологией 5G, чтобы полностью изменить мир. Технологии четвертого поколения позволяют нам решать огромное количество задач, поэтому важнее сделать так, чтобы покрытие LTE было везде, чтобы в любой деревне человек мог использовать LTE. Мы видим юзкейсы с использованием технологии 5G для индустриального использования (телемедицина, управление тяжелыми инструментами/грузовиками, М2М и т. д. ) но по состоянию на данный момент для использования пятого поколения связи обычными пользователями юзкейсов пока нет».

Маркетолог Samsung Mobile подтвердил, что устройства с поддержкой 5G пользователями покупаются, но не слишком активно: в «последние недели и месяцы» их доля в продажах 7%, и 23% «по деньгам».