Российская IT-компания «Имкотрейд» пытается взыскать через суд 557,6 млн руб. с ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise). Ранее американская корпорация сообщила о том, что сворачивает свою деятельность в России в июне 2022 г. «Имкотрейд» хочет взыскать самую большую сумму среди других бывших контрагентов Hewlett-Packard Enterprise. До сих пор самые крупная из исков не превышали нескольких десятков миллионов рублей. Общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз» в 2022 г. составила на момент публикации материала 88,1 млн руб. Всего с марта было подано 12 исков (включая «Имкотрейд»). Среди обращавшихся в суд — «ИБС платформикс», «Смарт текнолоджис», «Новатэк» и пр.

О компании «Имкотрейд» не слышали опрошенные CNews крупные российские ИТ-интеграторы и дистрибьюторы. Информации о компании в сети совсем нет, кроме одностраничного сайта, на котором нет информации о клиентах или проектах компании. Гендиректором и единственным учредителем компании является Николай Колесов. Информации о нем в сети как о представителе «Имкотрейд» или любой другой ИТ-компании нет. Колесов также выступает учредителем ООО «Карат», которая предоставляет услуги по доставке продуктов питания. В ней Николай Колесову принадлежит 42,4%.