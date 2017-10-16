В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Почта России» предложила правительству провести переговоры по поэтапному снижению лимита для беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 10 октября.

Подгузов пишет, что можно уменьшить лимит до €200 с 1 января 2019 года, до €100 — с 1 января 2020 года и до €50 — с 1 января 2021 года. Такой вариант позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». Тем более, по оценкам ФГУПа, стоимость 93% посылок сейчас не превышает €50.

Подгузов также предостерег от резкого снижения лимита, так как это, по его словам, чревато серьезным замедлением роста трансграничной электронной торговли. Он напомнил про опыт Белоруссии, где из-за введения порога в €22 падение объемов входящих отправлений составило около 37%. В России из-за резкого снижения порога падение объемов отправлений может превысить 15%, что приведет к падению доходов «Почты России» более чем на 16 млрд рублей ежегодно.

В письме также отмечено, что текущая технология взимания пошлины «требует значительных временных и финансовых издержек». Чтобы сократить издержки, «Почта России» с ФТС работают над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине. Сейчас технология прорабатывается на AliExpress.com, где россияне совершают до 80% всех трансграничных покупок.