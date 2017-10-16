Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская энергокомпания Enel планируют создать в Москве каршеринг электромобилей. Соглашение стороны должны подписать 16 октября на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, который близок к одной из сторон сделки. Условия сделки не раскрываются. Также по словам источника издания, Enel хочет построить до 50 заправок для электромобилей, в автопарке оператора каршеринга будет до 400 машин. Сервис должен заработать до конца 2018 года.