Издание о гик-культуре и играх «Канобу» будет производить контент для онлайн-кинотератра «Амедиатека», говорится в совместном сообщении двух компаний. «Канобу» будет использовать эксклюзивный контент «Амедиатеки», — фото, видео, доступ к звездам — и создавать материалы про самые интересные сериалы. Обе компании будут продвигать контент по всем своим каналам для достижения максимального охвата. В частности пользователи «Канобу» будут получать скидки при покупке подписки на «Амедиатеку».

Месячная аудитория контента о кино и сериалах на «Канобу» превышает 0,5 млн уникальных пользователей, а «Игра Престолов» недавно стала самой посещаемой темой в истории сайта — материалы по свежему сезону сериала собрали более 1,5 млн просмотров.