Издание о гик-культуре и играх «Канобу» будет производить контент для онлайн-кинотератра «Амедиатека», говорится в совместном сообщении двух компаний. «Канобу» будет использовать эксклюзивный контент «Амедиатеки», — фото, видео, доступ к звездам — и создавать материалы про самые интересные сериалы. Обе компании будут продвигать контент по всем своим каналам для достижения максимального охвата. В частности пользователи «Канобу» будут получать скидки при покупке подписки на «Амедиатеку».
Месячная аудитория контента о кино и сериалах на «Канобу» превышает 0,5 млн уникальных пользователей, а «Игра Престолов» недавно стала самой посещаемой темой в истории сайта — материалы по свежему сезону сериала собрали более 1,5 млн просмотров.
Мы делаем контент не только для них, но и для себя (т.е. он выходит на Канобу в первую очередь). К примеру, условно, мы делаем крутой материал, он публикуется на Канобу, но также продвигается в соцсетях «Амедиатеки» и в рассылках, аудитория узнает о существовании «Канобу». «Амедиатека» дает своим подписчикам дополнительный интересный контент, плюс получает новых подписчиков у нас на сайте. Мы получаем эксклюзивные материалы, а также продвижение на территории легального сериалосмотрения, — пояснил исполнительный директор «Канобу» Всеволод Киров.
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