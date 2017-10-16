Мещанский районный суд оштрафовал Telegram LLP на 800 000 рублей за отказ передать данные ФСБ, пишут «Ведомости». Если представители мессенджера не выплатят штраф в отведенное законом время, то им придется заплатить в два раза больше. Протокол об административном правонарушении был составлен в сентябре.

В протоколе, который был опубликован Павлом Дуровым, говорится, что служба направила уведомление мессенджеру о том, что он должен выполнить требования закона «Об информации» и предоставить ключи шифрования 14 июля. Дуров заявлял, что не стал выдавать ключи.

31 августа он получил уведомление, в котором было отмечено, что из-за отказа предоставлять данные ФСБ должна составить протокол об административном правонарушении. Служба предложила представителю мессенджера приехать в приемную ФСБ 14 сентября, чтобы при нем составить протокол. В последнем протоколе, который также опубликовал Дуров, говорится, что представители не появились в ФСБ.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), за отказ предоставлять ключи шифрования службе организаторам распространения информации грозит штраф до 1 млн руб. Если компания не обжалует решение суда, то у нее будет 15 дней, чтобы устранить нарушения. Если компания не устранит нарушения, Роскомнадзор заблокирует мессенджер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли у Кремля опасений относительно возможной блокировки мессенджера, сообщил, что речь о блокировке мессенджера Telegram пока не идет.

16 октября Дуров объявил на своей странице «ВКонтакте», что он начал искать юристов для обжалования штрафа. «Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией», — подчеркнул Дуров.