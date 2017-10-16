Американское бюро реагирования на киберинциденты US CERT опубликовало информацию об уязвимости протокола WPA2, который используется в большинстве существующих в мире Wi-Fi сетей. Данная уязвимость эксплуатирует технологию авторизацию пользовательских устройств в сети и может быть использована для получения доступа ко всем типам устройств, включая компьютеры, смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и проч. Уязвимость позволяет атаковать в первую очередь Wi-Fi сети, не использующие технологию VPN, то есть подавляющее большинство публичных точек доступа, домашние сети и сети небольших компаний.
Генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин говорит, что решение проблемы может занять очень значительное время.
Основная проблема с обнаруженной уязвимостью — это не ошибка в коде Google или Microsoft, а ошибка в самой спецификации протокола. Фактически все корректные реализации WPA2 выполненные «по букве стандарта» — уязвимы. Также важно, что существующая уязвимость позволяет не только прослушивать трафик, но и модифицировать его. Поэтому важно как можно скорее получить от производителя патч и установить его на все устройства которые являются/могут являтся точками доступа, а до тех пор по возможности или отказаться от использования Wi-Fi вообще или передавать данные по каналам с дополнительным шифрованием (VPN/TLS/HTTPS).
Необходимо не только выработать рекомендации по устранению уязвимости, но и выпустить обновления для всех основных операционных систем для ПК, IoT и мобильных устройств. Также нужно чтобы производители устройств портировали изменения в свои решения, а пользователи установили обновления. Похоже мы имеем дело с уязвимостью которая будет существовать и эксплуатироваться следующие несколько лет, даже при удачном стечении обстоятельств, — сказал Лямин.
Директор по продукту компании HotWiFi, поставщика решения для организации сетей Wi-Fi в общественных местах, Наджиб Муаббат говорит, что его компания не ждет каких-то проблем, связанных с обнаруженной уязвимостью.
Формально исследователи расскажут о найденных ими уязвимостях лишь 1 ноября 2017 года, на конференции ACM CCS. Подробности об уязвимости пока не раскрыты. Что касается решений подобных нашему — наши сети не запаролены. Мы проводим авторизацию пользователя на сервере, а доступ к самому роутеру открыт. Взлом в этом случае не является опасностью, — сказал Муаббат.
Добавить 2 комментария
там самое важное в одном из комментов:
> aleph_nought wrote:
> WEP is dead, WPA2 is crackable, what other options are there for consumer WiFi?
There’s enterprise WPA2, or RADIUS, or your own VPN server at home. None of those are something that regular users can realistically do though.
в общем судя по статье, простым человекам единственный выход — не пользоваться вайфаем вообще. пичалька
Плохая новость заключается в том, что с большой вероятностью уязвимы все современные wifi-устройства. Хорошая — в том, что для устранения уязвимости достаточно исправить любого из участников взаимодействия: пропатченная точка доступа выводит из-под удара подключающихся к ней уязвимых клиентов, а пропатченный клиент может спокойно подключаться к уязвимой точке доступа.
https://bugtraq.ru/rsn/archive/2017/10/03.html