Американское бюро реагирования на киберинциденты US CERT опубликовало информацию об уязвимости протокола WPA2, который используется в большинстве существующих в мире Wi-Fi сетей. Данная уязвимость эксплуатирует технологию авторизацию пользовательских устройств в сети и может быть использована для получения доступа ко всем типам устройств, включая компьютеры, смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и проч. Уязвимость позволяет атаковать в первую очередь Wi-Fi сети, не использующие технологию VPN, то есть подавляющее большинство публичных точек доступа, домашние сети и сети небольших компаний.

Генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин говорит, что решение проблемы может занять очень значительное время.

Основная проблема с обнаруженной уязвимостью — это не ошибка в коде Google или Microsoft, а ошибка в самой спецификации протокола. Фактически все корректные реализации WPA2 выполненные «по букве стандарта» — уязвимы. Также важно, что существующая уязвимость позволяет не только прослушивать трафик, но и модифицировать его. Поэтому важно как можно скорее получить от производителя патч и установить его на все устройства которые являются/могут являтся точками доступа, а до тех пор по возможности или отказаться от использования Wi-Fi вообще или передавать данные по каналам с дополнительным шифрованием (VPN/TLS/HTTPS). Необходимо не только выработать рекомендации по устранению уязвимости, но и выпустить обновления для всех основных операционных систем для ПК, IoT и мобильных устройств. Также нужно чтобы производители устройств портировали изменения в свои решения, а пользователи установили обновления. Похоже мы имеем дело с уязвимостью которая будет существовать и эксплуатироваться следующие несколько лет, даже при удачном стечении обстоятельств, — сказал Лямин.

Директор по продукту компании HotWiFi, поставщика решения для организации сетей Wi-Fi в общественных местах, Наджиб Муаббат говорит, что его компания не ждет каких-то проблем, связанных с обнаруженной уязвимостью.