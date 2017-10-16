Краудфандинговая платформа Indiegogo запускает маркетплейс через который получившие финансирование стартапы смогут продавать свою продукцию. Проект получил условное название Marketplace, предполагается, что на нем будет можно продавать любую продукцию без каких-либо ограничений, но создатели проекта ожидают, что 70% товаров будет предлагаться компаниями, ранее получившими финансирование через Indiegogo. Платформа будет брать с продавцов 10−15% от цены товара в качестве комиссии.