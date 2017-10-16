Indiegogo открывает маркетплейс по продаже профинансированных площадкой товаров


Краудфандинговая платформа Indiegogo запускает маркетплейс через который получившие финансирование стартапы смогут продавать свою продукцию. Проект получил условное название Marketplace, предполагается, что на нем будет можно продавать любую продукцию без каких-либо ограничений, но создатели проекта ожидают, что 70% товаров будет предлагаться компаниями, ранее получившими финансирование через Indiegogo. Платформа будет брать с продавцов 10−15% от цены товара в качестве комиссии.

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