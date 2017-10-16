Представитель «Яндекса» отказался комментировать или опровергать слухи о том, что поисковик готовит в таксопарках машины для собственного каршерингового сервиса. Сайт «Трушеринг» предположил, что в 2018 году «Яндекс» может ввести на улицы около 5000 автомобилей, что приблизительно вдвое больше, чем число каршеринговых машин в агрегаторе Яндекс.Каршеринг, где соответствующую услугу продают партнёры «Яндекса», а не он сам (и приблизительно равно половине возможного столичного рынка каршеринга из 10 тысяч машин, по оценке столичного департамента транспорта). «Это слухи», — кратко отозвался о сообщении представитель «Яндекса». Достоверно известно, что сейчас «Яндекс» тестирует другой новый сервис, тоже на базе такси — сервис совместных поездок. Теоретически, такси, райдшеринг и каршеринг, принадлежащие одному владельцу, не конкурируют, а дополняют друг-друга. Так автомобиль для такси, который, по тем или иным причинам, не стал выкупать таксист («Яндекс» и связанный с ним Uber с 2016 года помогают им покупать машины на специальных условиях), превращается не в проблему, а в актив соседнего сервиса. В «свободный автомобиль» службы каршеринга, и наоборот.

16 октября Яндекс.Такси рассказали, как поменяется визуальное оформление проекта в ближайшем будущем: «Каким должен быть визуальный язык Яндекс.Такси? Не использовать шашечки».

Весной 2017 года Яндекс.Такси договорились с производителями машин Renault, KIA, Nissan, Hyundai, Datsun, Ravon о скидках при продаже техники таксопаркам-партнерам сервиса. Летом «Яндекс» объявил о присоединении к себе регионального бизнеса Uber. У бывших американцев есть программа со «Сбербанком», по которой машины для таксистов продаются в лизинг. Летом отдельное соглашение с Uber анонсировал глава АвтоВАЗа Николя Мор.

В августе 2017 поисковик официально запустил агрегатор краткосрочной аренды машин Яндекс.Каршеринг. Машины для аренды с июня видны и через Яндекс.Транспорт, а первые клиенты попробовали каршеринг через «Яндекс» ещё в мае. Списки партнёров «Каршеринга» и «Транспорта» совпадают не полностью, в частности «Транспорт» помогал найти машины BelkaCar и YouDrive, которых не было в «Каршеринге». Последний сервис «Яндекса» предложил воспользоваться партнёрскими машинами «Делимобиля», Anytime, Car5, Rentmee и санкт-петербургских Colesa.com, в Москве и северной столице; комиссию «Яндекс» не брал. Всего предлагалось 2,2 тыс машин, и одновременно стали известны зарубежные планы Яндекс.Каршеринга: «Эксперимент рассчитан на российских туристов. Мы планируем развивать это направление и ведем переговоры с потенциальными партнерами в Казахстане, Белоруссии и Чехии», — объяснил представитель компании.

В декабре 2016 неназванный собеседник «Коммерсанта» заявил, что по оценке московского департамента транспорта ёмкость столичного рынка каршеринга — 10 тысяч машин. С ноября 2015 по ноябрь 2016 каршеринговые машины в столице сделали 1 млн поездок, более 200 тысяч человек зарегистрированы как пользователи, рассказывал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Тогда объём услуг каршеринга составил $115 млн.