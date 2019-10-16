НПФ "Благосостояние" вышел из оператора "Максима телеком" продав её долю самой компании по оценке более 5 млрд рублей:

Официально компания не комментирует сумму сделки и оценку всего бизнеса. Исходя из стоимости 23,75% "МаксимаТелеком" в 1,27 млрд руб., 100% компании оценены в 5,347 млрд руб. По мнению собеседника "Ъ" в инвестиционном сообществе, оценить "рыночность цены выкупа доли "Благосостояния" сложно". "Цена выкупа акций у ТФГ связана с определенными договоренностями между компанией и инвестором, у компании было право выкупить миноритария по определенной цене, и она этим правом воспользовалась",— поясняет он.

"Благосостояние" отказалось от оператора из-за новых требований ЦБ в отношении негосударственных пенсионных фондов и их активов: оставаясь акционером "Максимы телеком" НПФ сложнее было бы соответствовать нормативам ЦБ.

"Максима Телеком", управляющая Wi-Fi сетями в московском, питерском метрополитенах, наземном транспорте Москвы и Подмосковья, декларирует выручку 3,9 млрд рублей за 2018-й год.