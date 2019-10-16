Тодоров рассказал депутатам о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как ей пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта.

«Вы можете выбрать абсолютно любую категорию наркотиков. Ну, например, начнем с марихуаны», — сказал Тодоров, после чего объяснил, как войти в аккаунт с помощью любой сим-карты, купленной нелегально в метро, положить деньги на киви-кошелек и найти закладку. «Как видите, очень дружественный интерфейс», — отметил он.

«Приобретают наркотики онлайн?» — удивился один из депутатов, присутствовавших на слушании.

«Да, в Госдуме такое нечасто, — сказали в зале. — А напишут потом, что депутаты ищут закладки!»