Пользователи iPhone при установке нового обновления iOS верссии 13.1.2 сталкиваются с постоянно сбрасываемым соединением при голосовых звонках, проблема достаточно массовая, хотя и не касается всех пользователей:

13.1.2 это уже третий апдейт iOS 13 меньше чем за месяц после выпуска iOS 13, вслед за ним Apple выпустила 13.1.3, который должен разрешить проблемы с молчанием телефона при поступающих звонках, однако про решение проблем со сбрасываемыми звонками в документации к апдейту не говорится ни слова