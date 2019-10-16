По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Андрея Козенко, в России сейчас заблокировано 400 тыс. учетных записей в платёжных системах, блок наложен на сумму 1,4 млрд рублей. Госдума обязала в I чтении операторов платежных систем сообщать о блокировке счетов «день в день», передал ТАСС.

«В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту поправок в закон «О национальной платежной системе».